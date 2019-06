Bei einem schweren Unfall auf der A 7 kurz hinter dem Autobahnkreuz Hannover-Ost wurde am Freitagmorgen ein Mann (20) schwer verletzt. Er saß als Beifahrer in einem Mercedes, der sich nach der Kollision mit einem Lkw überschlagen hatte. Die Vollsperrung der A 7 in Richtung Hamburg ist inzwischen aufgehoben.