Hannover

An seiner Nachhaltigkeit arbeitet die Stadt Hannover seit Jahren. 25 sind es inzwischen sogar. Dafür bekam man 2018 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Wie weit man auf dem Weg inzwischen gekommen ist – und vor allem, wo man noch hin will, soll der erste „Nachhaltigkeitsbericht 2020“ zeigen, den die Stadt jetzt vorgelegt hat.

In den letzten zehn Jahren ist viel passiert: Die Luftqualität hat sich erheblich verbessert, ebenso die Gewässergüte, aber auch die Versorgung mit Kitaplätzen. Ein Ergebnis der Zusammenarbeit von Wissenschaft, Bildungseinrichtungen, ansässigen Unternehmen, Vereinen und Verbänden. Unter anderem deswegen hat Hannover gemeinsam mit 20 anderen Kommunen – von Freiburg, über Augsburg bis Osnabrück – eine Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit eingenommen, so Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).

107 Quadratmeter Stadtgrün pro Einwohner

Etwa in puncto Stadtgrün: Pro Einwohner stehen 107 Quadratmeter Grünfläche zur Verfügung. Hannover gehört mit seinen 5180 Hektar Grün- und Freiflächen (von Eilenriede über Herrenhäuser Gärten bis hin zu Friedhöfen und Parks) zu den 50 grünsten deutschen Großstädten. Und so soll es auch bleiben: So sei es in den vergangenen zehn Jahren fast vollständig gelungen, die Flächen zu erhalten, so Susanne Wildermann, Leiterin des städtischen Agenda 21- und Nachhaltigkeitsbüros. Das Stadtgrün ist nicht nur für die Erholung der Einwohner unverzichtbar, sondern auch fürs Klima. Gleichzeitig gibt es zunehmend Nutzungskonkurrenzen, wie etwa Wohnungsbau, den man ebenfalls weiter vorantreiben will. Nachhaltig, natürlich. Mit dem Freiraumentwicklungskonzept „Stadtgrün 2030“ und seinen 61 Projekten – wie dem Stadtteilbauernhof Sahlkamp, oder der Förderung von Gebäudebegrünung – will man die Stadt gleichzeitig grün halten.

Nachhaltigkeit ist auch beim Klima die Devise: Bis 2035 soll die Stadt klimaneutral werden. Eine Vielzahl an Akteuren und Netzwerke aus Energieunternehmen, Wirtschaft, Wissenschaft und der Stadtgesellschaft sind hierzu aktiv, um C02-Emmissionen einzusparen, etwa durch hohe energetische Standards bei Neubau und Sanierung, den Einsatz von Fernwärme und erneuerbaren Energien.

Mobilität soll sich wandeln – nachhaltig

Mobilität ist dabei eine wesentliche Stellschraube, betont OB Belit Onay. Ziel sei es, ein intelligentes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement für die Innenstadt zu entwickeln, die Aufenthaltsqualität der Innenstadt dabei zu erhöhen, für die Stadtteile und Quartiere umweltfreundliche, attraktive und sichere Mobilitätsangebote zu schaffen. Vor allem aber will er den Radverkehrsanteil bis 2025 auf 25 Prozent steigern.

„Die Corona-Pandemie hat uns vor Augen geführt, dass unsere Städte zukünftig anders aussehen werden, als wir es heute gewohnt sind“, so Onay. „Darin liegt aber auch eine große Chance. Für eine nachhaltige Entwicklung und eine gemeinwohlorientierte Gesellschaft müssen wir Verbesserungen auf allen Ebenen erzielen.“

Von Simon Polreich