Hannover sieht rot! Stadt pinselt für mehr Vorfahrt für den Radverkehr

Hannover

Knallig rot hat die Stadt viele Quadratmeter Farbe in der Edenstraße in der List aufpinseln lassen. Die ist eine Fahrradstraße – und das sollen Autofahrer ab sofort auch deutlicher als bisher merken. Die Malaktion ist zugleich auch ein deutliches Zeichen dafür, dass es die Stadt künftig ernster nehmen will mit der Vorfahrt für Radfahrer auf solchen Abschnitten.

Fahrradstraßen gibt es in Hannover zwar schon länger. Echte Vorteile hatten Radfahrer dort in der Vergangenheit jedoch kaum. Die blauen Symbole auf dem Boden und die Schilder änderten in der Regel kaum etwas am Verhalten der Autofahrer. Und von rechts kommenden Fahrzeugen mussten Radfahrer weiterhin Vorfahrt gewähren.

In der Edenstraße jetzt echte Vorfahrt für Radfahrer

Damit ist in der Edenstraße mittlerweile Schluss. Dort haben Radfahrer jetzt Vorfahrt – und so soll es auch in weiteren Fahrradstraßen kommen. „Sowohl die bestehenden als auch künftige neue Fahrradstraßen sollen im Vergleich zu ihrer heutigen Ausgestaltung zugunsten des Radverkehrs weiterentwickelt werden. Dabei soll die Veränderung der Vorfahrtregelungen entlang der Fahrradstraße, die durch eine rote Markierung verdeutlicht wird, einen wichtigen Beitrag leisten“, kündigt Stadtsprecherin Olja Yasenovskaya an.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Künftig wird also generell mehr Rot in Fahrradstraßen zu sehen sein, insbesondere um die Vorfahrt für die Radfahrer an Einmündungen zu verdeutlichen. In der Edenstraße ist die Politik im Bezirksrat sogar noch einen Schritt weitergegangen. Sie hat beschlossen, dass Poller den Durchgangsverkehr ausbremsen sollen, damit Radfahrer dort sicherer unterwegs sind.

Abgesperrt: Poller sollen den Durchgangsverkehr aus der Edenstraße heraushalten. Quelle: Christian Behrens

Beim Radfahrerclub ADFC stoßen diese Maßnahmen auf große Zustimmung. „Das ist auch für Autofahrer hilfreich, weil sie nochmal deutlich darauf hingewiesen werden, dass in diesem Bereich Radfahrer Vorfahrt haben“, sagt Eberhard Röhrig-van der Meer, Sprecher des ADFC in Hannover. Für ihn ein „wichtiger Beitrag für mehr Sicherheit für Radfahrer“. Er hofft, dass die Stadt auch in weiteren Fahrradstraßen künftig den Radverkehr eindeutig bevorrechtigt.

Mehr Rot hat die Stadt seit 2019 bereits an vielen Kreuzungen aufpinseln lassen. Die Politik hatte das nach mehreren schweren Unfällen gefordert. „Diese Maßnahmen sind schon weit vorangeschritten und können voraussichtlich 2022 abgeschlossen werden“, sagt Stadtsprecherin Yasenovskaya.

Von Christian Bohnenkamp