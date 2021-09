Hannover

Nun gibt es sie doch, die Luftfilter in Hannovers Schulen: Stadt Hannover und Kultusministerium haben sich bei der Auslegung der Förderrichtlinie auf einen Konsens geeinigt. Demnach kann die Stadt 200 mobile Luftfiltergeräte für Klassenräume anschaffen, die nur unzureichend zu lüften sind, auch aus baulichen Gegebenheiten. Auch Infektionsschutz-Ampeln, die die Luftqualität anzeigen, kann die Stadt anschaffen, da sie vom Land gefördert werden.

„Es ist gelungen, die Fragen der Landeshauptstadt hinsichtlich der Förderfähigkeit von technischer Lüftungsunterstützung für Klassenräume zu beantworten. Sichere Schulen sind unser gemeinsames Interesse“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Donnerstag. Weitere Schutzmaßnahmen müsse die Stadt als Schulträgerin aber alleine finanzieren.

OB Onay: „Vereinbarung gibt uns Planungssicherheit“

Hannovers OB Belit Onay zeigte sich zufrieden mit dem Kompromiss: „Die Vereinbarung und Klärung gibt uns die notwendige Planungssicherheit.“ Konkret hatte die Stadt wissen wollen, ob Räume auch dann unter die Förderung fallen, wenn sie grundsätzlich zwar belüftbar sind, die Lüftung aber eine Beeinträchtigung der Sicherheit und damit eine Unterrichtsstörung bedeuten würde.

Dies tritt nach Auffassung der Stadt etwa dann auf, wenn der Platz vor geöffneten Fensterflügeln nicht ausreiche und die Fenster somit in den Sitzbereich der Schüler hineinragen. Folge: Bei geöffnetem Fenster hätte der Schüler während des regelmäßigen Lüftens seinen Platz verlassen müssen. Nun ist klar: In diesen Fällen gelten die Räume als unzureichend zu lüften und die Stadt kann auch dort Luftfilter beschaffen. Dies gilt für Klassenzimmer ab dem ersten Obergeschoss.

Regelmäßiges Lüften der Klassenräume bleibt Pflicht

Das Land betonte, dass das Fenster öffnen per Hand vor und nach dem Unterricht und in Pausen auch in Räumen mit Luftfiltern Vorschrift bleibe.

Von Andreas Voigt