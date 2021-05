Hannover

Bei der Energiewende macht die Stadt Hannover ernst: Bis 2035 will die Landeshauptstadt möglichst klimaneutral sein, kündigte Oberbürgermeister Belit Onay am Donnerstag an. Partner bei dem Projekt ist Energiedienstleister Enercity, der nun eine Reihe von Förderprogrammen zum Tausch alter Heizanlagen auflegt. Im Mittelpunkt des Vorhabens aber steht das Kohlekraftwerk Stöcken, das bis 2026 stillgelegt werden soll – der erste Block bereits 2024 und damit ein Jahr früher. Zusammen mit der Bürgerinitiative „hannover erneuerbar“ haben Stadt und Enercity eine Art Fahrplan ausgearbeitet. Er soll ab Juni dann auch in den politischen Ratsgremien beraten und verabschiedet werden.

„Alle Beteiligten hatten das Ziel, den Kohleausstieg so schnell wie möglich zu vollziehen und gemeinsam einen Beitrag für mehr Klimaschutz zu leisten. Der Kompromissvorschlag verbindet das Notwendige mit dem Machbaren“, sagte Onay. Hannover mache vor, wie der Kohleausstieg und eine klimafreundliche Wärmeversorgung auf kommunaler Ebene gelingen könnte. Im Umweltausschuss Anfang Juni wolle die Stadt den Kohlekompromiss erstmals der Politik vorstellen und abschließend dann vom Rat absegnen lassen – in Vorgesprächen mit den Fraktionschefs hätte es bereits grundsätzliche Zustimmung gegeben, so Onay.

Stadt und Enercity stellen 35 Millionen Euro zur Verfügung

„Wärmewende in Hannover“ heißt das Programm mit den Vereinbarungen zum Kohleausstieg, den Ausgleichsmaßnahmen und den angestrebten CO2-Emissionseinsparungen. Dieses Gesamtpaket hat es in sich: 35 Millionen Euro stellen Stadt und Enercity ab sofort bis 2023 für die geplanten Vorhaben zur Verfügung, bis 2035 will die Stadt Hannover auf lokaler Ebene etwa 800.000 Tonnen Kohlendioxyd einsparen – immerhin mehr als die Hälfte des CO2-Ausstoßes für das Kohlekraftwerk in der bislang geplanten Laufzeit bis 2030.

Gemeinsam für den Kohleausstieg: Jennifer Browne (von links), Johanna Gefäller, Stephan Barlag von „hannover erneuerbar“, Enercity-Chefin Susanna Zapreva, Jens Clausen vom Borderstep Institut und OB Belit Onay haben am Donnerstag den Einigungsvorschlag zum Kohleausstieg in Hannover vorgestellt. Quelle: Voigt

Das weitere Maßnahmenpaket: Enercity startet eine Ölheizungsoffensive, bei der alte Ölheizungen zu sehr guten Konditionen auf Fernwärmeverbrauch oder Wärmepumpe umgestellt werden. Dazu soll es eine Anschlusspflicht für Fernwärme für Bestandsanlagen geben, die erneuert werden müssen und für Neubauten ab 2022 in Stadtquartieren mit Verdichtungspotenzial. Auch eine Offensive zum effizienten Heizen plant Enercity.

Beirat soll ab 2022 die Planungen begleiten

„Dem Thema Energiewende haben wir uns bereits vor fünf Jahren verschrieben, und die Bürgerinitiative war wie ein Geschenk dafür, dass wir nicht an der Stadtgesellschaft vorbei, sondern mit ihr zusammen die Energiewende gestalten“, so Enercity-Chefin Susanna Zapreva. Dazu passt, dass OB Onay 2022 noch einen Beirat mit Mitarbeitern der Stadt und von Enercity sowie Mitgliedern von „hannover erneuerbar“ gründen will.

Als Ersatz fürs Kraftwerk in Stöcken sind zehn bis 14 kleinere Anlagen vorgesehen. Ein Biomasse-Kraftwerk und eine Großwärmepumpe sind auf dem Gelände in Stöcken geplant, eine Klärschlammverwertungsanlage im Stadtteil Lahe ist bereits im Bau. Ziel ist, dass in neun Jahren 75 Prozent der Fernwärmeproduktion Hannovers über erneuerbare Energien sichergestellt sind. Für diese Bauprozesse hoffe sie sich ebenso einen offenen und konstruktiven Dialog mit den Bürgern bei den Genehmigungsprozessen, sagte Zapreva weiter.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unterschriftensammlung geht bis Ratsbeschluss weiter

Der OB warnte dennoch vor zu viel Euphorie: „Wie schnell der Kohleausstieg gelingt, hängt auch davon ab, wie aufwändig die Grundstückssuche und die Genehmigungsverfahren für die Ersatzanlagen sind.“ Ob es absehbar finanzielle Hilfe gebe von Bund und Land für die Umstellung auf alternative Energie, sei wichtig für den Prozess. Der Kohleausstieg in Hannover koste einen dreistelligen Millionenbetrag, allein Enercity investiere mehr als 500 Millionen Euro.

„Wir haben die Chance, eine breite Basis für den Klimaschutz in Hannover zu schmieden. Und der Kompromiss kann ein Meilenstein für den Kohleausstieg in Hannover werden“, äußerte Johanna Gefäller von der Bürgerinitiative. Auch wenn es beim Abschalten des Kohlekraftwerkes in Stöcken zu Verzögerungen kommen sollte, gebe es flankierende Maßnahmen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Gefäller stellte klar, dass „hannover erneuerbar“ so lange Unterschriften sammle für den Ausstieg, bis der Rat ihn verabschiedet hat. Einige 1000 Hannoveraner haben bislang unterschrieben.

Von Andreas Voigt