Kein Expo-Museum im Expo-Jubiläumsjahr 2020?

Hannover

20 Jahre wird es im kommenden Jahr her sein, dass Hannover die Expo 2000 ausrichtete. Doch ausgerechnet im Jubiläumsjahr könnte die Stadt ohne Expo-Museum dastehen. An diesem Sonntag hatte das Exposeeum zum vorerst letzten Mal geöffnet. Ende September hat der Trägerverein vom Vermieter die Kündigung bekommen. Bis Ende des Monats soll der Auszug über die Bühne gehen.

Eine neue Immobilie hat der Verein noch nicht gefunden. Kein Exposeeum im Expo-Jubiläumsjahr? „Das wäre eine Schande für Hannover“, sagt Gil Koebberling, die Vorsitzende des Trägervereins. Sie sucht mit ihren ehrenamtlichen Mitstreitern nach einer Lösung, um das Expo-Erbe zu retten. Vor allem der Zeitdruck ist ein Problem. Dass irgendwann die Kündigung kommen würde, hatte Koebberling geahnt. Auf dem Expo-Gelände sind bereits die meisten Grundstücke verkauft worden. Viel Leerstand gibt es dort nicht mehr. „Das Problem ist, dass es so kurzfristig kam. Das war schon schräg“, ärgert sich die Vorsitzende über die Getec-Gruppe, den neuen Eigentümer.

Stadt will bei Zwischenlagerung helfen

Immerhin gibt es positive Signale. Hatte die Stadt zunächst einer Nutzung des benachbarten Deutschen Pavillons eine Absage erteilt, hat diese nun zumindest angeboten, den Mensabereich des Gebäudes zur Zwischenlagerung zu nutzen. Details sollen in den kommenden Tagen geklärt werden. „Damit wäre uns schon extrem geholfen“, sagt Koebberling.

Zur Galerie Das Expo-Museum hatte an diesem Wochenende zum vorerst letzten Mal geöffnet. Die NP hat sich vor der Schließung noch einmal umgesehen.

Sie würde allerdings gerne dauerhaft im Deutschen Pavillon die Ausstellung unterbringen. Das allerdings lehne die Stadt ab. Zum einen, weil dieser für die Unterbringung von Flüchtlingen benötigt werden könnte. Außerdem würde das wohl die Verkaufschancen der ohnehin komplizierten Immobilie weiter erschweren. Denn viel Miete zahlen kann der Exposeeums-Vereins nicht. 1500 Euro im Monat sind machbar. Um die Ausstellung unterzubringen, würden 400 bis 800 Quadratmeter benötigt, so Koebberling.

Ausstellung ist in die Jahre gekommen

Wer das Exposeeum besucht, erlebt zwar eine Ausstellung, die etwas angestaubt daherkommt. Sie entspricht nicht heutigen Ansprüchen der Museumspädagogik. Kein Wunder: Bis auf 4000 Euro pro Jahr von der Region muss der Trägerverein praktisch ohne Förderung auskommen. Der Betrieb wird komplett durch die Arbeit von Ehrenamtlichen sichergestellt.

Die allerdings haben zahlreiche Schätze zusammengetragen. Gleich im Eingangsbereich erwartet den Besucher ein liebevoll restauriertes Modell eines thailändischen Tempels, das sogar für die Expo geweiht wurde. Sämtliche Nationentage sind auf einer Fotowand dokumentiert, die dazugehörigen Gastgeschenke an die Bundesrepublik Deutschland in Vitrinen aufbewahrt – vom silbernen Dolch aus dem Jemen bis hin zu Schnitzkunst aus Nepal, Dauerleihgaben des Bundesministeriums für Wirtschaft an das Exposeeum. Auch von den folgenden Weltausstellungen haben die Mitglieder des Trägervereins Exponate zusammengetragen.

Das alles könnte verloren gehen, wenn sich keine neue Immobilie für das Museum finden sollte. Die Vereinsvorsitzende Koebberling sieht die schwierige Lage aber auch als Chance für einen Neuanfang, vor allem mit Blick auf das Jubiläumsjahr 2020. „Bisher hatten wir ja noch nicht einmal Toiletten. Das geht eigentlich gar nicht“, sagt sie. Für sie steht fest: „Das Exposeeum gehört eigentlich nach Hannover“. Sollte sich dort jedoch keine Lösung ergeben, käme auch Laatzen in Frage. Die Kommune habe bereits „Interesse signalisiert“, berichtet Koebberling.

Von Christian Bohnenkamp