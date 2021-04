Hannover ohne Ausgangssperre: Besonders Jugendliche nachts unterwegs

Hannover

„Ohooooo I’m an Alien, I’m a legal Alien, I’m an Englishman in New York“, dröhnt es gegen 20:45 Uhr aus der mobilen Box am Standleben. Eine kleine Gruppe junger Leute hat es sich hier am Freitagabend gemütlich gemacht. Die fünf tanzen und singen zu Bier den Welthit von „Sting“ synchron mit. Es wirkt wie ein Statement, das sie in die hereinbrechende Dunkelheit rufen. Ein Gefühl fehlender Normalität, das besonders die junge Altersgruppe zum Ausblenden der bestehenden Corona-Regeln verleitet, wie die weitere – überwiegend ruhige – Nacht zeigen soll.

Fast schon passend zum Start in das Wochenende ist der Abend um die besagte Zeit mit 13 Grad fast frühlingshaft-mild. Besonders die Menschen im lebendigen Linden zieht es nach draußen. Nach ungemütlichem April-Auftakt mit Schnee, Regen, Wind und Kälte, war es allem voran die von der Region verfügte Ausgangssperre, die die Menschen in den eigenen vier Wänden gehalten hat. Auch wenn diese seit Dienstag nicht mehr gilt, sind weit weniger Leute auf der Straße, als es der Stadtteil für einen solchen Freitagabend kennt.

Gesittete Gruppen auf Dornröschenbrücke und am Pfarrlandplatz

Auf der Dornröschenbrücke sitzen gegen 21 Uhr die letzten verbliebenen Sonnenuntergangs-Romantiker. Fünf kleine Gruppen, nur eine besteht aus vier Leuten, sitzen mit Abstand zueinander. Es wird sich leise unterhalten. Einzig ab und zu vorbeikommende Spaziergänger, die meist in Zweiergespannen in Richtung der Herrenhäuser Gärten gehen, sorgen für lebendige Stimmung. Von Party oder Saufgelage keine Spur.

Dornröschenbrücke: Spaziergänger und gesittete Kleingruppen statt Saufgelage und Party. Quelle: Nancy Heusel

Auch am Pfarrlandplatz läuft es gegen 21:15 Uhr überwiegend ruhig und regelkonform ab. Große Menschenansammlungen sind nicht zu beobachten. Auf den zahlreichen Bänken sitzen vereinzelt Zweierrunden und unterhalten sich. Die Ruhe wird nur von zwei Pärchen durchbrochen, die mitten auf dem Platz zu aktueller Chartmusik tanzen und singen – allerdings mit Abstand.

Ruhe auf der Limmerstraße, Trubel in Nebenstraße

An der Ecke Pfarrlandstraße/Elisenstraße dagegen ein komplett anderes Bild. Während auf der einen Seite eine Siebenergruppe im Kreis steht und mit jeweils 1,5-Meter-Abstand zueinander zumindest versucht, die Regeln einzuhalten, scheint es der Ansammlung auf der anderen Seite völlig egal zu sein. Ohne Mindestabstände, ohne Masken trinken die etwa zwölf bis 14 Personen, schätzungsweise Mitte bis Ende 20 Jahre alt, fröhlich Bier. Von Scham oder Zurückhaltung keine Spur. Regeln scheinen hier mehr eine Empfehlung zu sein.

Gesittet ist es dagegen wieder auf der Limmerstraße. Mehr noch: Gegen Viertel vor zehn wirkt die in den Abendstunden sonst so belebte Kiezmeile wie ausgestorben. Vor den Kiosken ist es leer. Diejenigen, die unterwegs sind, kommen meist aus dem Supermarkt oder holen sich etwas zu essen. Die Maskenpflicht wird beim Großteil ernst genommen.

Jugendtreffpunkt Küchengarten, von Polizei keine Spur

Ganz anders am Küchengartenplatz, der nach der bisherigen Tour plötzlich wie ein großer Treffpunkt wirkt. Um kurz nach 22 Uhr sind hier etwa 50 Jugendliche unterwegs. Mehrere große Gruppen haben sich an verschiedenen Stellen zusammengerottet, hören laut Musik, trinken Alkohol, rauchen. Mancher dreht noch mit dem Skateboard eine Runde.

Küchengarten: Der Platz war am Freitagabend für viele Jugendliche Treffpunkt zum gemeinsamen Trinken. Quelle: Nancy Heusel

Immer wieder stoßen neue Altersgenossen dazu, haben Alkohol-Nachschub dabei und werden freudig mit Umarmungen und Küsschen empfangen. Sorgen scheint sich hier niemand zu machen. Weder um Corona noch um die Polizei, von der an diesem Abend bisher jede Spur fehlt. Denn: Laut Corona-Verordnung darf bei einem Inzidenzwert über 100 nur ein Hausstand mit maximal einer weiteren Person zusammenkommen – drinnen und draußen.

Nächtliche Tischtennis-Duelle im Welfengarten

Den ersten Streifenwagen bekommt die NP auf ihrer nächtlichen Streiftour in der Nordstadt zu sehen. Im Welfengarten warten gegen 22:30 Uhr zwei Beamte auf das Eintreffen eines Rettungswagens. „Körperverletzung“, gibt einer der Polizisten Auskunft. Keine 100 Meter entfernt erleuchten grell-weiße Lichter die beiden Tischtennisplatten am dortigen Spielplatz – direkt im Blickfeld der Ordnungshüter. Mehr als zehn junge Hobbysportler pfeffern sich auch zu dieser Uhrzeit noch die Bälle um die Ohren. Die nicht spielen, halten überwiegend Mindestabstände ein.

Welfengarten: Auch zu später Stunde wurde noch Tischtennis gespielt. Quelle: Nancy Heusel

Mit der fortschreitenden Uhrzeit wird es spürbar kälter. Um 22:47 Uhr misst das Thermometer nur noch sieben Grad. An der Lutherkirche, an der zum Start der Ausgangssperre etwa 50 Personen dagegen protestierten, stehen drei kleine Gruppen. Alter: Mitte 20 bis Ende 30. Das Bier in der Hand scheint den Zugehörigen Wärme zu verleihen und Zunge zu lockern. Die lauten Unterhaltungen und das Lachen der Männer unterbrechen die sonst ruhige Nordstadt, in der sonst kaum wer auf der Straße ist.

City: Gruppe hält sich nicht an Maskenpflicht

Auch in der City ist es gegen 23 Uhr gespenstisch still. Im Steintorviertel sind kaum Menschen zu beobachten. Lediglich an der dortigen U-Bahn-Haltestation verharrt das bekannte Publikum aus der Trinker- und Drogenszene. Abgesehen ein paar verirrten Stadtspaziergängern herrschen auch am Opernplatz, am Kröpcke, vor dem Hauptbahnhof und am Raschplatz gähnende Leere.

Im Gegensatz zu den belebteren Orten in Linden und der Nordstadt patrouilliert hier die Polizei mit mehreren Wagen. „Eine bislang sehr ruhige Nacht“, resümiert ein Beamter gegen 23:30 Uhr am Kröpcke. Kurz danach kontrolliert er mit seinem Kollegen eine Gruppe von fünf jungen Männern. Sie sind gerade zusammen in Richtung Hauptbahnhof gegangen. Nicht nur das: Lediglich zwei haben eine Mund-Nase-Bedeckung auf, trotz ausgewiesener Maskenpflicht.

Kiosk-Besitzer: Nächte nach der Ausgangssperre „deutlich ruhiger“

Auch wenn es für einen Freitagabend sehr ruhig in Hannover ist, sind es gerade junge Leute, die nach 22 Uhr noch draußen unterwegs sind. So sind auch um kurz nach Mitternacht noch einige Jugendliche auf dem Küchengartenplatz am Trinken und Feiern. Wenn auch deutlich weniger als noch zwei Stunden zuvor.

Auf der Limmerstraße herrscht nun gänzlich Stille. Hasan Kozal sitzt noch an der Kasse seines „Kiosk Leinau“. Er findet, dass die Nächte nach der Ausgangssperre „deutlich ruhiger“ waren als vorher. Es könne aber auch am Wetter liegen. Für ihn mache es aber ohnehin keinen Unterschied. „Ich darf ab 22 Uhr eh keinen Alkohol mehr verkaufen. Damit mache ich den größten Umsatz.“

Von Jens Strube