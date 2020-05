Hannover noch nicht wieder in Shopping-Laune: Händler plagen hohe Umsatzeinbußen

Hannover

Hannovers Einzelhandel kommt im Schatten der Corona-Krise nur mühsam wieder auf die Beine. Obwohl mittlerweile alle Geschäfte wieder öffnen dürfen, sind Kundenfrequenz und Umsätze noch weit von der Normalität entfernt. Laut einer Umfrage der City-Gemeinschaft leiden drei von vier Geschäften unter deutlichen Umsatzeinbrüchen. Umso größer ist der Unmut über den aktuellen Vorstoß der SPD, Teile der Innenstadt für den Autoverkehr zu sperren.

Martin Prenzler, Chef der City-Gemeinschaft, spricht von einer „Zweiteilung“ der Gesellschaft. „Es gibt die, die im Rahmen des Erlaubten in der Stadt unterwegs sind. Und die, die aus Angst vor dem Virus weiterhin zu Hause bleiben“. Die Kunden, die sich wieder trauen, kämen zwar mit einer festen Kaufabsicht in die Läden. Große Lust, anschließend noch weiter durch Hannovers Einkaufsstraßen zu flanieren, verspürten aber nur die wenigsten.

Ältere Menschen meiden die Innenstadt

„Entspanntes Bummeln durch die Fußgängerzone – das, was vor der Krise Spaß gemacht hat und unbeschwert war, ist jetzt weg“, hat auch Anke Ellen Barth, Marketing- und Personalchefin bei Schuh Neumann, festgestellt. Das Traditionshaus in der Seilwinderstraße kommt nach dem Neustart nur langsam wieder in Schwung. Dass insbesondere ältere Kunden, die zu Risikogruppe gehören, den Gang in die Innenstadt meiden, mache sich bemerkbar. „Es ist deutlich leerer als sonst“, sagt sie. Eine Einschätzung, die sich laut einer Händlerumfrage quer durch die Innenstadt zieht. Im Vergleich zur Zeit vor Corona liege die Kundenfrequenz erst bei circa 50 Prozent. Auch die Industrie und Handelskammer ( IHK) Hannover schlägt angesichts dieser Flaute Alarm. „Unternehmen leiden unter Kaufzurückhaltung bei gleichzeitig hohen Fixkosten und coronabedingten Mehrkosten“, warnt Hauptgeschäftsführer Horst Schrage.

Auch die Parfümerie Liebe fährt daher vorerst nur auf Sicht. Um die Personalkosten einer zweiten Schicht zu sparen, sind die Öffnungszeiten bislang von 10 bis 15 Uhr beschränkt. „Ab Montag öffnen wir bis 16 Uhr“, kündigt Chefin Caroline Prenzler an. Am Freitag kamen nur wenige Kunden. „Vor Muttertag hatten wir aber auch schon starke Tage“, sagt Prenzler und betont: „Wir sind stolz auf unsere Kunden, die uns die Treue gehalten haben.“ Nun gehen es darum, den Menschen die Angst vor dem Einkaufsbummel in der Innenstadt zu nehmen. Da sei auch die Politik gefordert.

IHK fordert Sonntagsöffnung

Noch hemmt die Corona-Krise die Kauflust jedenfalls beträchtlich. Besonders hart trifft es laut Martin Prenzler die Textilhändler. So gebe es aktuell wenig Interesse an Bademode, solange unklar ist, ob und wie Badeurlaub in diesem Sommer überhaupt möglich ist. Auch die unsichere wirtschaftliche Lage trägt zum Kaufverzicht bei. In Zeiten von Kurzarbeit und Existenzängsten wird an neuer Kleidung eher gespart. Die IHK fordert Unterstützung für die gesamte Branche. „Ein Maßnahmenpaket für den Handel sollte neben Steuererleichterungen und Finanzhilfen zur Liquiditätssicherung auch die Möglichkeit zur Ladenöffnung am Sonntag enthalten, um verlorenen Umsatz wieder aufzuholen.“, so Schrage. Die Regelung solle ohne Beschränkungen oder Auflagen und befristet zumindest bis zum Ende dieses Jahres gelten.

Kritik an Vorstoß für autofreie Innenstadt

Für Unruhe sorgt unterdessen ein Strategiepapier der SPD, das den Plan der autofreien Innenstadt von OB Belit Onay (Grüne) aufgreift. Eine Diskussion, die „zur Unzeit“ kommt, betont das Aktionsbündnis Stadtverkehr. Der Zusammenschluss aus Wirtschaftsverbänden, der auch IHK und Citygemeinschaft angehören, wirft den Sozialdemokraten vor, „ein völlig falsches Signal“ zu setzen. „Viele Unternehmen kämpfen um ihr Überleben. Zu der existenzbedrohenden Lage durch die Corona-Krise kommt nun als Perspektive die Verschlechterung der Erreichbarkeit und damit ein Rückgang der Kunden hinzu“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. „Wir sollten nicht über eine Vergrößerung der Fußgängerzone diskutieren in einer Zeit, in der wir die Fußgängerzone gar nicht vollbekommen“, so Martin Prenzler.

Auch von der CDU-Ratsfraktion hagelt es Kritik am SPD-Vorstoß. „Die Idee von Straßensperrungen kommt aus der ideologischen Mottenkiste. Die Zukunft des Einzelhandels in der Innenstadt wird sich ganz sicher nicht an der Frage entscheiden, wie viele Straßen gesperrt werden“, sagt der verkehrspolitischer Sprecher, Felix Semper. „Bevor Straßen gesperrt werden, müssten Lösungen her, die vom Kunden akzeptiert werden. Das Konzept der SPD sei „ein Schnellschuss, mehr nicht“.

Von André Pichiri