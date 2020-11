Hannover

Der Klimawandel setzt Hannovers Bäume unter Stress. Fast 900 muss die Stadt deshalb in diesem Winter an Straßen sowie in Parks und Grünflächen fällen. „In den nächsten Jahren werden es wohl noch mehr werden“, warnte Manuel Kornmayer, Leiter der Grünflächenpflege, im Umweltausschuss. Auch dieser Sommer war wieder viel zu trocken. Wenn die Stadt nicht zu außergewöhnlichen Maßnahmen gegriffen hätte, wäre die Liste der Bäume, die gefällt werden müssen, wohl noch deutlich länger ausgefallen.

Wegen der großen Hitze und anhaltenden Trockenheit hat die Stadt im Sommer rund 2200 Bäume mit bis zu 2000 Litern pro Tag gewässert. Darunter auch 518 Altbäume mit bereits ausgebildeten Wurzeln, für die das eigentlich gar nicht vorgesehen ist. „Das hat es so noch nicht gegeben“, berichtete Kornmayer. In der besonders heißen Periode im August gingen dafür täglich rund 350.000 Liter Wasser drauf. Um das Wasser an den Bäumen zu halten, setzte die Stadt sogar Sandsäcke und Gießringe aus PVC ein.

Hitze und Trockenheit: Im Sommer musste die Stadt sogar alte Bäume bewässern, was eigentlich nicht vorgesehen ist. Quelle: Michael Wallmüller

Mit Druckluft Bäume retten

Ein weiteres Verfahren zur Rettung von Bäumen, auf das die Experten der Grünflächenpflege setzten, heißt Tree-Life. Dabei wird der Boden rund um die gefährdeten Kandidaten durch das Einpressen von Druckluft gelockert. Anschließend kommen Dünger und Wasser rund um die Wurzeln zum Einsatz. Bei fast 900 Bäumen wurde die Technik 2020 angewandt.

613 Bäume in Grünanlagen sowie 261 an den Straßen konnten jedoch nicht gerettet werden und müssen gefällt werden. Besonders häufig sind Ebereschen (53), Ahorn (36), Eichen (25) und Birken (23) betroffen. Das allein sagt aber noch nicht viel darüber aus, wie die Bäume mit dem Klimawandel zurecht kommen. Denn es gibt besonders viele Eichen in Hannover. Wenn man das berücksichtigt, sind sie unterdurchschnittlich oft von Fällungen betroffen. Das gilt auch für Platanen und den Ahorn.

Gefällte Straßenbäume: Trotz der jährlichen Schwankungen zeigt der Trend nach oben. Quelle: NP/Landeshauptstadt Hannover

Diese Bäume haben in Hannover besonders große Probleme

Große Probleme haben hingegen die Ebereschen, Weiß-, Rot-, oder Apfeldorn, Robinien, Pappeln und Birken. Das zeigt die Auswertung der vergangenen 20 Jahre, in denen in Hannover an den Straßen bisher 8261 Bäume gefällt wurden. Diese Baumarten fallen überdurchschnittlich häufig der Kettensäge zum Opfer.

Klimaresistenz: Bei einigen Arten ist der Anteil an den Fällungen deutlich größer als ihr Anteil am Bestand. Sie leiden besonders unter Hitze und Trockenheit. Quelle: NP/Landeshauptstadt Hannover

Zumindest in der Mehrzahl kommen ältere Bäume besser mit der Hitze zurecht. Sie haben im Laufe der Jahre meist ein großes Wurzelwerk entwickelt, mit dem sie bei Trockenheit auch aus tieferen Erdschichten Wasser ziehen können. Bäume bis maximal 30 Jahre mussten hingegen überdurchschnittlich oft gefällt werden.

Pflanzen im Frühjahr klappt nicht mehr

Schlechte Erfahrungen hat die Stadt zuletzt mit Neupflanzungen im Frühjahr gemacht. „Es gibt nicht mehr genug Wasser im Frühjahr“, erklärte Kornmayer. Deshalb würden neue Bäume jetzt vor allem im Herbst und Winter gepflanzt. Weil viele Bäume nach kurzer Zeit eingegangen seien, müsse „ganz viel nachgepflanzt“ werden.

Drei neue Bäume für einen, der gefällt werden musste: Das ist das Ziel der Stadt. Oft allerdings ist es schwierig umzusetzen. Die Flächen werden knapp, weil sie auch für Wohnungen und Gewerbe benötigt werden. „Wir durchforsten alle Grünflächen nach neuen Baumstandorten“, kündigte Kornmayer an. Er will „wegkommen von den Monokulturen“. Wenn eine Kastanie einer Allee krank werde, sei oft „mit einem Schlag alles braun“.

Im Stadtwald müssen 1135 tote und kranke Bäume gefällt werden

Die Liste der städtischen Bäume, die gefällt werden müssen, ist allerdings noch sehr viel länger als die, für die die Grünflächenpflege zuständig ist. Große Schäden haben Hitze und Trockenheit auch in der Eilenriede und anderen Stadtwäldern hinterlassen. Dort müssen bis März sogar 1135 tote und kranke Bäume geschlagen werden. Im Vorjahr waren es 700 gewesen.

Insgesamt fallen in diesem Herbst und Winter also rund 2000 städtische Bäume der Kettensäge zum Opfer. Der reguläre Holzeinschlag ist mittlerweile komplett ausgesetzt. Aus wirtschaftlichen Gründen wird aktuell nicht mehr gesägt. Es geht nur noch darum, die Schäden des Klimawandels zu beseitigen. Im Stadtwald sind vor allem Rotbuchen und Birken betroffen.

Von Christian Bohnenkamp