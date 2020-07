Hannover

Zum 31. Oktober gehen beim einstigen Karstadt-Flaggschiff auf der Georgstraße die Lichter aus. Eine Schließung der Filiale ist nicht mehr abzuwenden. Ein Experte hofft, dass das Aus als Chance begriffen wird – vom Eigentümer der Immobilie, Friedrich Knapp (Modeunternehmen „New Yorker“) ebenso wie von der Stadt. „Handel lebt von Wandel“, zitiert Immobilien-Ökonom Günter Vornholz die bekannte Devise. „Das Kaufhaus in seiner bisherigen Form verliert an Bedeutung.“

Ein riesiges Warenangebot verteilt auf mehrere Etagen, zu erschließen über Rolltreppen – in den 50-er und 60-er Jahren seien die Kaufhäuser die Konsumtempel der Wirtschaftswundergesellschaft gewesen, sagt Vornholz, Professor an der EBZ Business School in Bochum. Der 58-Jährige hat fast 25 Jahre in Hannover gelebt. Er war hier zuletzt Leiter des Bereichs Immobilien Research der Deutsche Hypothekenbank.

Früher Zeichen für den Aufschwung

Die Warenwelt von damals sei ein sichtbares Zeichen für den Aufschwung gewesen, so Vornholz. Inzwischen aber schätzten Kunden andere Formen des Einkaufs. Shopping-Center beispielsweise mit kleineren Läden, aber auch den Online-Handel.

Den zunehmenden Bedeutungsverlust der Kaufhäuser dokumentiert eine Studie von „statista“, dem deutschen Online-Portal für Statistik. Der Marktanteil von Kauf- und Warenhäusern im Einzelhandel hat sich von 4,2 Prozent im Jahr 2000 auf 2,4 Prozent im Jahr 2018 verringert. Die Anzahl der Kauf- und Warenhäuser in Deutschland ist von 290 im Jahr 2004 auf 175 im Jahr 2019 zurückgegangen. Und noch in diesem Jahr kommt der der nächste heftige Schnitt: Als Folge der Corona-Pandemie, als Folge aber auch wiederholten Eigentümerwechsels ohne Visionen für neue Warenwelten wird die Galeria Karstadt Kaufhof 56 ihrer 172 Warenhäuser schließen – darunter das 1906 in Betrieb genommene einstige Karstadt-Flaggschiff.

Noch immer eine große Zukunft

Experte Vornholz ist überzeugt davon, dass die Immobilie dank 1a-Lage in der City noch immer eine große Zukunft hat – aber in anderer Form. Die Georgstraße gehöre schließlich zu den Top 10 der deutschen Einkaufsstraßen. Damit sie das bleibt, müsse Hannover neue Konzepte und Ideen erproben. „Die City braucht mehr Aufenthaltsqualität. Gefragt ist der Erlebniseinkauf. Wo Shoppen zum Vergnügen werde, müsse man sich über die Konkurrenz aus dem Netz weniger Sorgen machen.

Was aber sind die Bausteine fürs Vergnügen außer mehr Bänken und Grün in der Innenstadt? Der Professor für Immobilien-Ökonomie: „Kein Kunde will mehr in den vierten oder fünften Stock eines Kaufhauses mit der Rolltreppe fahren.“ Seine Vision: „Im Basement Lebensmittel, zwei Etagen Kaufhaus-Angebot, darüber Arztpraxen und Büros.“

Modell Recklinghausen

Wie und dass das funktionieren kann, hat inzwischen die Stadt Recklinghausen erprobt. Der Kreis Recklinghausen hat etwa 617.000 Einwohner, die Stadt gut 115.000. Die Karstadt-Filiale am Marktplatz stand seit 2016 leer. Experten hatten vergeblich vorgeschlagen, das Gebäude einzubeziehen in den Bau des Shopping-Centers Palais Vest. Auf 41.700 qm und drei Geschossen werden dort 120 Shops, Gastronomien, Fachgeschäfte und Dienstleistungen angeboten.

Das scheint reichlich überdimensioniert im Vergleich zur hannoverschen Ernst-August-Galerie mit 30.000 Quadratmetern Verkaufsfläche und 150 Geschäfte auf drei Ebenen. Recklinghausens City wirkte öde durch das verwaiste Karstadt-Haus direkt am Markt. Die Lösung: Ein Projektentwickler gestaltet das Warenhaus mit Millionenaufwand um. Nur die Fassade bleibt stehen. Neben Shoppen auf zwei Etagen ist in der Mischnutzung ein Hotel, betreutes Wohnen, Gastronomie, Einzelhandel und Büros sowie eine Kindertagesstätte geplant.

Neue Probleme in Sicht

„Eine gute Mischung“, sagt Experte Vornholz zu solchen Konzepten. Der Trend gehe auf jeden Fall hin zu kleineren Ladenflächen. Ketten wie Media Markt und Saturn drohten mit dem Angebot an Unterhaltungselektronik auf Dauer Probleme. Ein Grund, warum sich der Media Markt an der Vahrenwalder Straße schon verkleinern wollte.

„Auf Dauer“, sagt Vornholz voraus, werden Ketten das Gesicht der City prägen. Hannover müsse alles tun, um die inhabergeführten Geschäfte zu erhalten. Neben Mäntelhaus Kaiser, Liebe, IG von der Linde zählt der Feinschmecker auch die Holländische Kakaostube mit ihrer bald 100-jährigen Geschichte dazu.

