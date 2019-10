Extinction Rebellion: Hannoveraner blockieren mit

Berlin/ Hannover

Julia Förster (51), studierte Physikerin und Wissenschaftsjournalistin an der Leibniz-Universität, hat sich wie viele ihrer etwa 50 Mitstreiter von Extinction Rebellion (XR) Hannover diese Woche Urlaub genommen.

„So etwas macht man ja nicht alle Tage“, sagt sie der NP. So was, das ist immerhin die Blockade von Verkehrsknotenpunkten in Berlin. Förster und andere Teilnehmer von XR Hannover stehen an der Siegessäule. „Die Stimmung ist gut, einige von uns bleiben auch im Camp.“ Das wurde im Regierungsviertel aufgeschlagen und soll die Verantwortlichen in der Politik täglich daran erinnern, dass der Klimawandel schneller fortschreitet als die Politik Lösungen dagegen andenkt.

Die Frage, was XR von Friday for Future (FFF) unterschiedet, hat Julia Förster schon oft gehört. „Wir sind nicht diejenigen, die aus Schülergruppen entstanden sind“, erklärt die 51-Jährige. „Mir ist es wichtig, dass auch die Menschen einen Ort in der Klimabewegung haben, die in den vergangenen 30 Jahren nicht so genau hingeguckt haben.“

Aktionen des zivilen Ungehorsams

In Hannover kann der Grünen-Regionspolitiker Liam Harrold (24) die Radikalität der hannoverschen XR-Gruppe nach eigenen Aussagen nicht einschätzen, findet die hiesige Organisation, die in Großbritannien gegründet wurde, aber durchaus problematisch. „Da wird Endzeitstimmung proklamiert, das Ganze wird überdramatisiert“, sagt er und schließt sich der Meinung der früheren Grünen-Politikerin Jutta Ditfurth an. XR sei keine gewaltfreie Klimabewegung, sondern eine religiös-gewaltfreie esoterische Sekte, welche an die Apokalypse der baldigen Auslöschung der Menschheit glaube und Selbstaufopferung empfehle, twitterte Ditfurth kürzlich.

Auch Harrold spricht von einer „stark ideologischen Organisation, die Klimaschutz vor Demokratie stellt“. Nichtsdestotrotz hält er „einzelne Aktionen des zivilen Ungehorsams“ wie Straßenblockaden für sinnvoll. Aber er hält sich lieber an FFF, „das ist das bessere demokratische Spektrum“.

Das sieht Julia Förster anders, zumal „einige Fridays aus Hannover hier dabei sind“. Aber: „Wir sind diejenigen, die die Demokratie neu beleben und stärken wollen.“ Bürgerräte sollen die Parteiendemokratie ergänzen, „das soll keine Alternative zu den Parteien sein, sondern ein Instrument, um den Kampf gegen den Klimawandel zu beschleunigen“. Die Herausforderungen seien „in dem trägen System, das wir jetzt haben, nicht zu bewältigen“. Dass das „Klimapaketchen“ der Bundesregierung genau an diesem Montag noch einmal geschrumpft sei, mache das sehr deutlich, so Julia Förster.

Von Petra Rückerl