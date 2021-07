Hannover

„Was wäre, wenn...?“ – Hannovers City wird ab Montag bis zum 11. Juli zum Ort eines Experiments der Verwaltung, vom 12. Juli bis 1. August darf die Stadtgesellschaft mit Ständen, Angeboten, Darbietungen übernehmen. Dafür wird der Autoverkehr in der Schmiedestraße, Marktstraße und am Köbelinger Markt eingeschränkt, die „Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum soll verbessert werden“, so Stadtbaurat Thomas Vielhaber.

Was die einen auf den Baum bringt, ist für die anderen spannendes Neuland, wie für die Chinesinnen Cheng Luo (28), Landschaftsarchitektin, und Siyue Deng (25), die dieses Fach noch an der Leibniz Uni studiert. Beide Frauen haben sich an dem „Was wäre, wenn…?“-Projekt von Landschaftsarchitekt Christian Werthmann beteiligt. „Wir haben eine Fahrradstraße vom Steintor bis zum Kröpcke entworfen“, erzählen sie stolz. „Aber das wird wohl eine Illusion bleiben, denn die Ausführung wäre schon sehr teuer“, bleiben die jungen Chinesinnen realistisch.

Erst einmal alles ausprobieren

Aber bei diesem Experiment geht es ja auch nicht darum, dass man sofort oder überhaupt alles umsetzen muss, sondern dass Stadt, Verwaltung, Geschäftsleute und vor allem die Bürgerinnen und Bürger im gemeinsamen Innenstadtdialog überlegen, wie sie ihre City künftig gestalten wollen. Am völlig verregneten Donnerstag mussten OB Belit Onay, Stadtbaurat Vielhaber und Uni-Professor Werthmann ihre Pläne und Ideen im Neuen Rathaus vorstellen, eigentlich sollte es eine Open-Air-Vorstellung auf dem Köbelinger Markt werden. „Wir sind zwar alle nicht aus Zucker“, aber im Regen wollte er die Beteiligten nun auch nicht stehen lassen, flapste der OB.

Verwaltungsmitarbeitende vor Ort

Wie auch immer. Köbelinger Markt, Marktstraße, Marktkirche und Schmiedestraße sind das Experimentierfeld, dort gibt es verschiedene Möglichkeiten sich aufzuhalten, zu spielen, andere zu treffen – nur eben ohne Auto. Für Jugendliche oder die, die es geblieben sind, gibt es eine Skate-Anlage, eine Kletteranlage, ein Outdoor-Jugendzentrum, es gibt Beach-Tennis, ein Museumsmobil und einen Zirkuswagen. Bänke werden an Lieblingsplätzen aufgestellt, um dort Leute zum gemeinsamen Dialog anzuregen.Vertreter der „motiviert arbeitenden Verwaltung“ (Onay) sind laut Vielhaber „auch vor Ort und können angesprochen werden“. Da zeigt sicher der eine und andere Bürger großes Interesse.

Neben den Aktionen wird „Was wäre, wenn…?“ gespielt, zehn Plakate, die sich über die City verteilen, zeigen Visionen der Landschaftsarchitektur-Studierenden für bestimmte Plätze. Wie die Fahrradstraße dort zwischen Steintor und Kröpcke, wo es „viele Konflikte zwischen Fußgängern und Fahrradfahrern gibt“, wie Cheng Luo festgestellt hat.

Waren dabei: Siyue Deng (links) und Cheng Luo. Quelle: Christian Behrens

„Was wäre, wenn wir Dinge anders machen, wenn wir den Verkehr neu sortieren, wenn wir neue Wege gehen?“, fragt auch Onay, der froh ist, „dass die Experimentiermeile in der nächsten Woche losgehen kann“. Denn auch jene, die zuvor auf dem Baum waren, meldeten sich zu Wort und zeigten sich froh darüber, dass die Rathaus-Ampel nicht wegen dieses Experiments geplatzt sei. „Als SPD finden wir es richtig, neue Nutzungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum zu testen“, sagte Fraktionschef Lars Kelich, „Zumal die Schmiedestraße ohnehin wegen Leitungsarbeiten teilweise gesperrt werden muss.“ Die Koalitionspartner SPD und FDP der Grünen im Stadtrat hatten sich überrumpelt und zu wenig eingebunden gefühlt. Und gemutmaßt, dass „die Experimentierräume als ,Brot und Spiele’ für die eigentliche Klientel im Vorfeld der Kommunalwahl genutzt werden sollten“, so Kelich. Das kann die SPD dann natürlich ab 12. Juli auch, wenn sie einen „dialog-orientierten“ Stand bei der Stadt beantragen würde.

Es gibt auch viel Skepsis

Auch die Skepsis in Teilen der Bevölkerung würde aufgenommen, meinte Onay. „Es ist Mut für so etwas erforderlich. Mut erzeugt auch hin und wieder Unmut, aber wir brauchen den Diskurs. Stillstand ist keine Option“, so der Grüne. Der dann auch auf die kritische Frage einging, ob diese Aktion denn nun unbedingt in dieser Zeit stattfinden müsse. „Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, wir haben eine Inzidenzsituation, die zurückgeht, der Sommer kommt, die Menschen wollen sich treffen und austauschen.“

Übrigens: Wer mit dem Auto in dieser Woche in die Innenstadt fahren will oder muss, kann dies natürlich trotzdem. Es gibt sogar kostenfreie Tickets für Kundinnen und Kunden des City-Einzelhandels. Wer shoppt, parkt umsonst.

Und es geht weiter: Das nächste Experimentierfeld ist schon bestellt. Vom 30. August bis 14. September werden dafür Teile der Georgstraße, der Opernplatz, die Sophien- und die Prinzenstraße für den Autoverkehr gesperrt.

Von Petra Rückerl