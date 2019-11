Kinderarzt: „Es gibt keinen bayerischen Biorhythmus“

Hannover

Gibt es bei Schülerinnen und Schülern einen Biorhythmus mit den Ferien? Die Antwort des hannoverschen Kinderarztes Thomas Buck ist kurz und schmerzlos: „Nein!“. Buck lacht über das bayerische Ansinnen und macht auf die unterschiedlichen Ferien innerhalb Europas aufmerksam. „Die Franzosen haben zwei Monate Schulferien, in Polen ist es auch so – um uns herum machen es alle anders.“ Warum sollte es nun gerade in Bayern einen besonderen Biorhythmus geben?

Die einen sind Frühjahrs- die anderen herbstmüde

Buck macht auf die Frühjahrsmüdigkeit aufmerksam, „die wir in Deutschland haben. Im Ausland gibt es das als Herbstmüdigkeit“. Er habe diese Müdigkeit morgens ein bis zwei Stunden, sagt er lachend. Biorhythmus hätte jeder Mensch, nur sei er unterschiedlich.

Lieber später mit dem Unterricht beginnen

„Wenn Söder jetzt aber sagen würde, dass es für die meisten Schüler unsinnig ist, morgens um acht Uhr mit dem Unterricht zu beginnen, dann hat er recht. Die meisten sind nämlich erst ab neun Uhr fit“, berichtet Buck mit Blick auf den frühen Schulbeginn in Deutschland. Hier gebe es auch schon Untersuchungen zu, „es wäre vernünftig, darauf einzugehen. „Aber zu behaupten, es gebe einen Biorhythmus nur in Bayern, dann wären ja alle anderen gegen den Strich gekämmt.“ Davon abgesehen würden die Schüler in Bayern ja auch nicht „den ganzen Tag die gute bayerische Landluft einatmen“. Außerdem würde der Sommer auch länger als sechs Wochen dauern. „Es ist schon gut, die Ferien zu streuen, da hat dann jeder mal die Chance, einen guten Teil des Kuchens ab zu bekommen“.

Von Petra Rückerl