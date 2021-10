Gewalt in der Familie zeigt sich nicht nur in Ausnahmesituationen wie in der Corona-Pandemie. Aber in dieser Zeit hat sich die häusliche Gewalt verstärkt. Der Kommunale Präsventionsrat der Stadt will nun ein Jahr lang mit verschiedenen Veranstaltung aufklären und Gewalt möglichst verhindern. Am Mittwochabend war die Auftaktveranstaltung.