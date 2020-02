„Hannover ist putzmunter“: Schüler sammeln Müll

Hannover

Aus dreckig mach sauber: Bewaffnet mit orangenen Warnwesten, Müllzangen und leuchtend pinken Aha-Müllsäcken, haben Grundschüler der Albert-Schweitzer-Schule in Linden-Nord am Freitag ihren Schulhof von wildem Müll befreit. Mit der Aktion machten die Kinder auf die Müllsammelaktion „ Hannover ist putzmunter“ von Aha aufmerksam, die am 21. März zum 14. Mal stattfindet.

Weil Abfälle richtig getrennt und entsorgt werden müssen, hat eine Projektgruppe aus Viertklässlern im letzten Jahr sogar ein eigenes Brettspiel entwickelt. „Ab in die Tonne“ heißt das Spiel und schult, wie Müll richtig getrennt wird. „Jeder Spieler zieht zum Start drei bis fünf Karten, auf denen ein Abfallprodukt – wie ein Glas, eine Zeitung oder eine Tüte – abgebildet ist“, erklärt die zehnjährige Mira. Die einzelnen Motive lassen sich verschiedenen Abfallarten zuordnen, die durch verschiedenfarbige Felder auf dem Spielfeld gekennzeichnet sind.

Kindern denken sich Brettspiel „Ab in die Tonne“ aus

„Braun steht für Altglas, blau ist Altpapier und gelb ist für den gelben Sack“, weiß Arved (10). Wie beim Klassiker-Brettspiel „Mensch ärgere dich nicht“ wird eine Spielfigur durch Würfeln über das Spielfeld bewegt. Je nachdem, auf welches Farbfeld ein Spieler kommt, muss er die Art des Unrats bestimmen und mit einer passenden Motiv-Karte bedienen. Diese wird auf einem separaten Feld (symbolisiert eine Mülldeponie) passend abgelegt.

Kreativ: Eine Gruppe Viertklässler hat ein Brettspiel zum Thema Mülltrennung entwickelt. Quelle: Navid Bookani

Hintergrund des neuen Spiels waren Projekttage zum Thema „Umweltschutz und Klimawandel“ im vergangenen Halbjahr. Unter der ehrenamtlichen Anleitung von Maren Triebler haben die Schüler das Spiel in nur drei Projektblöcken entwickelt. Triebler ist Mutter einer Schülerin an der Schule, sie sagt: „Auch als Eltern unterstützen wir gerne. Ich bin froh, dass das Ehrenamt so angenommen wurde, das hat echt Spaß gemacht.“ So viel Fleiß muss belohnt werden findet Aha-Sprecher Stefan Altmeyer: „Das Spiel kann am 21. März auch beim Putzmunter-Fest im Kronsberger Stadtteilzentrum ,Krokus’ gespielt werden.“

Von Jens Strube