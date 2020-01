Hannover in allen Facetten: Das sind die Gewinner des Fotomarathons

Hannover

Es ist eine Motivjagd, die einem viel abverlangt. Ausdauer, Kreativität und Spontanität brauchten die Teilnehmer beim Fotomarathon des Vereins „Fotografie und Kommunikation“. Herausgekommen ist eine Bilderserie, die Hannover in den unterschiedlichsten Facetten zeigt. Sie handelt von Menschen, die auf Baustellen schuften, in der Eilenriede joggen oder im Späti auf der Limmerstraße Getränke verkaufen.

Am Mittwoch ist die Ausstellung mit den Bildern vom Fotomarathon in der Rotation in den Verdi-Höfen in der Goseriede eröffnet worden. Dort werden die Siegerbilder der Amateur- und Hobbyfotografen bis zum 28. Februar zu sehen sein. „Die Bilder haben eine hohe Qualität“, sagt der Vereins-Vorsitzende Andreas Kaiser: „Die Perspektiven sind gut gesetzt. Die Aufnahmen mit Menschen wirken wie aus dem echten Leben.“

Ursula van Overstraten schaut sich die Bilder des Fotomarathons an. Die Bilder sind bis Ende Februar in den Verdi-Höfen zu sehen. Quelle: Christian Behrens

Der Fotomarathon ist aber kein normaler Kunstwettbewerb. Die Fotografen – es sind nach Angaben des Vereins meist so um die 300 – treffen sich an einem Tag im September. Dann haben sie zwölf Stunden Zeit, zu zwölf ihnen vorher nicht bekannten Schlagwörtern Motive abzulichten. Am Ende dürfen nur zwölf Bilder auf der Speicherkarte sein – und die auch noch in der richtigen Reihenfolge.

Kilometer machen für die Motive

Das hat auch den Sieger Sören Deppe (39) wieder in Schwitzen gebracht. Mehr als 20 Kilometer war er auf dem Fahrrad unterwegs, um alles einzusammeln. Die besondere Schwierigkeit: Alle drei Stunden gibt es drei neue Themen, sodass die Teilnehmer nie wissen, was sie als nächstes erwartet. „Danach ist man ziemlich kaputt“, sagt Deppe.

Hannover ist Wasserwelt: Sieger Sören Deppe hat dafür das Herrenhäuser Schloss fotografiert. Quelle: Sören Deppe

Als Architekt und Amateurfotograf hat sich Deppe auf Gebäude konzentriert. Und tatsächlich hat er zu allen Themen wie „Hannover ist Bildung“, „Hannover ist Multi-Kulti“ oder auch „Hannover ist Wasserwelt“ ein passendes Objekt gefunden. „Ich wollte etwas anderes machen als die meisten anderen“, sagt Deppe. Die Jury bewertete seine Serie als die beste und lobte die „sehr konsequente weite Sichtweise und schöne Farbtönung“.

Die Siegerehrung war bereits im Oktober, Deppe gewann eine Kamera – das erfuhr er aber erst einige Tage später. Er lag mit einer Lungenentzündung im Bett. Bei der Vernissage am Mittwoch war Deppe aber dabei.

Mit Schwarz-Weiß-Bildern in die Ausstellung

Auch Kristina Blanke (38) hat ihren Plan durchgezogen. Sie hat alles in Schwarz-Weiß aufgenommen. „Das ist meine fotografische Richtung. Das reduziert den Blick auf das Wesentliche“, sagt sie. Hinterher dürfen die Bilder nicht bearbeitet werden. Es ist nur das erlaubt, was die Kamera kann.

Das Lieblingsbild von Kristina Blanke: Eine Frau macht Seifenblasen auf der Limmerstraße. Quelle: Kristina Blanke

26.000 Schritte hat sie an dem sonnigen Spätsommer-Tag des Marathons getan. Ein paar Kilometer hat sie in der Bahn zurückgelegt. „Das macht ziemlich fertig, aber nicht unbedingt körperlich. Man muss sehr kreativ sein, das schlaucht. Es macht aber riesen Spaß“, sagt die IT-Beraterin. Ihr Lieblingsbild ist das Foto von einer Frau, die auf der Limmerstraße Seifenblasen zaubert. Ihre Schwarz-Weiß-Serie hat es auf den neunten Platz und damit in die Ausstellung geschafft. Neben ihr gab es 14 weitere Gewinner und drei Sonderpreise.

Der nächste Fotomarathon ist für den 12. September geplant. Blanke hat extra ihren Urlaub verlegt – auch Deppe ist dabei. Dieses Mal aber in der Jury und da hat er einen Tipp an alle Kandidaten: „Überlegt euch vorher ein Konzept, das etwas anders ist, und zieht es dann durch.“

Von Sascha Priesemann