Hannover ist Abi-Hochburg

Die Stadt Hannover hat nach fünf Jahren Pause ihren dritten statistischen Bericht „ Familienmonitoring“ veröffentlicht. Personaldezernentin Rita Rzyski hat sechs wichtige Veränderungen im Zeitvergleich festgestellt:

Die Familien in der Stadt seien „internationaler geworden“, es leben mehr Kinder und Jugendliche hier, mehr von ihnen wachsen mit Geschwister(n) auf. Passend dazu sei die Zahl der Betreuungsplätze für Kleinkinder „deutlich gesteigert“ worden. Die Zahl der Ehescheidungen sei zurückgegangen – während gleichzeitig mehr Kinder von Scheidungen betroffen seien. Zurückgegangen sei auch die Altersarmut.

Mal spitze, mal weniger

Im statistischen Großstadtvergleich findet sich Hannover oft im Mittelfeld, tummelt sich manchmal aber auch an der Spitze, sowohl negativ wie positiv gesehen.

Unter den 15 größten deutschen Städten nimmt Hannover etwa Rang eins ein, was die Abiturientenquote betrifft – 47,1 Prozent der Schüler hier erlangen demnach die Allgemeine Hochschulreife.

Weniger erfreulich: Die Landeshauptstadt verliert deutlich mehr Familien durch Abwanderung als alle anderen Städte im Vergleich.

Top bei Abiturienten

Erfreulich wiederum: In Punkto Bildungszuwanderung gehört Hannover zu den Top 3 Großstädten. Besonders junge gebildete Menschen von 18 bis unter 24 Jahren ziehen hierher. Nur Leipzig hat noch einen leicht besseren Saldo von Zu- und Abwanderung

Neun Städte weisen eine höhere Kaufkraft als die Niedersachsenmetropole auf, die rechnerisch ein Nettoeinkommen von 41.123 Euro je Haushalt hat. Stuttgart und Frankfurt am Main kommen da auf rund 50.000 Euro, Bremen und Dortmund liegen quasi gleichauf.

Deutlich internationaler

Sicher hat der Flüchtlingszustrom seit 2015 dein Faktor „Internationalisierung“ getrieben. Laut dem Monitoringbericht lebt in fast exakt der Hälfte aller Familien Hannovers „mindestens eine Person mit Migrationshintergrund“ – und in deutlich mehr als der Hälfte dieser Familien haben alle einen Migrationshintergrund (56 Prozent). In der Stadtbevölkerung nahm der Migrationsanteil seit dem Jahr 2013 deutlich zu, stieg um 25.634 auf 167.109 im Jahr 2017 (neuere Zahlen legt der Bericht nicht vor), ein Zuwachs um 18,1 Prozent. Im gleichen Zeitraum wuchs die Zahl der Menschen mit Hauptwohnsitz hier um 17.323.

Die Spanne des Anteils an Familien mit Migrationshintergrund in den Stadtteilen reicht gemäß dem Bericht von 16,4 Prozent in Waldheim bis 86,3 Prozent in Mühlenberg.

Scheidungen treffen mehr Kinder

Im Jahr 2017 sind in Hannover auf 100 Heiraten 65 Scheidungen gekommen. In den damals 1356 Fällen waren 1201 Kinder betroffen – zehn Jahre vorher waren bei 1711 Scheidungen nur 933 Kinder betroffen. Nach wie vor war die „Einkindfamilie der meistverbreitete Familientyp“ (Anteil: 53 Prozent) – wobei der Bericht zu dem Schluss kommt, das sich die „zaghafte Trendbewegung“ weg von der Einkind- zur Zweikindfamilie fortzusetzen scheint.

Hannover hat während der vergangenen zehn Jahre 2591 Krippenplätze geschaffen – das entspricht einem Plus von 107,2 Prozent, also etwas mehr als einer Verdoppelung. Zählt man die Plätze bei Tagespflegepersonen hinzu, kommt man auf 6012 Kleinkindbetreuungsplätze.

Scheidungen und betroffene Kinder. Quelle: flei

Die meisten Familien mit Kindern leben in der List (4250) und Südstadt (3202), weit vor Groß-Buchholz (2607) und Bemerode (2391), die als nächste folgen.

Haushaltsfrage

List und Südstadt, die bevölkerungsreichsten Stadtteile, weisen mit 15.756 und 15.423 Einheiten auch die meisten Haushalte auf – den höchsten Anteil an Einpersonenhaushalten aber haben Mitte (69,3 Prozent) sowie Calenberger Neustadt und Linden-Süd (je 67,3 Prozent).

Soziale Lage

Laut dem Monitoringbericht der Stadt gehört Hannover zu den fünf großen Großstädten mit der höchsten Jugendarmut in Deutschland. Während hier fast jeder vierte Jugendliche (24,8 Prozent) als arm gilt, sind die Verhältnisse nur in Berlin (29,3 Prozent), Essen (27,2), Dortmund (25,3) und Dusiburg schlechter. Auch bei der Kinderarmut (Sozialhilfeempfänger bis 15 Jahre) belegt die Landeshauptstadt 28,3 Prozent den recht negativen Rang sechs. Die Spanne reicht hier von München (11,5 Prozent) bis Essen mit 33,8 Prozent.

Armut in der Stadt Hannover - die Zahlen zeigen den Anteil der Empfänger von Transferleistungen. Quelle: flei

Nahezu jede vierte Familie (24,6 Prozent) bezieht Sozialleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (überwiegend „ Hartz IV“). Je nach Stadtteil reicht ihr Anteil von sehr niedrig (Isernhagen: 0,9 Prozent) bis sehr hoch (Mühlenberg: 66,2 Prozent). Am dichtesten am städtischen Durchschnittswert liegen Bemerode (24 Prozent), Marienwerder (24,5) und Calenberger Neustadt (24,7). Die höchsten Armutsquoten (über 44,5 Prozent) von Familien finden sich neben Mühlenberg in den Stadtteilen Sahlkamp (45,7), Hainholz (46,1), Linden-Süd (48,2) und Vahrenheide (54).

Der Anteil von Familien mit Sozialleistungsbezug (meist „ Hartz IV“) ist seit 2015 um sieben Prozent gesunken, 50.314 Familien zählten zuletzt hier dazu.

