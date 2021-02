Hannover

Besucher von Hannovers Innenstadt sind der Ansicht, dass das Einzelhandelsangebot „befriedigend“ ist, die Attraktivität der City insgesamt bewerten sie – als Schulnote ausgedrückt – im Schnitt mit 2,7 (im Jahr 2018 noch mit 2,4 bewertet).

Alle zwei Jahre führt das Marktforschungsunternehmen IFH Köln bundesweit eine Befragung zur Attraktivität der Innenstädte durch – Hannover nahm daran zum dritte Mal teil. Befragt wurden dafür im September/Oktober 2041 Passanten, verglichen werden die Ergebnisse mit sechs ähnlich großen Städten, darunter Stuttgart, Leipzig und Dortmund.

Die Ergebnisse

Die aus Sicht der Marktforscher und der Stadtverwaltung wichtigsten Ergebnisse:

Für die Attraktivität von Gastronomie, Freizeit und Kultur gab‘s eine glatte Zwei – das ist besser als noch 2018 und besser als der Durchschnitt der Vergleichsstädte.

Schlechter bewertet dagegen wurde der lokale Einzelhandel – sowohl gegenüber der Vorbefragung als auch den anderen Städten. Die erzielten auch etwas schlechtere Werte, verloren aber nicht so stark. Laut Markus Preißner vom IFH Köln hat das auch damit zu tun, dass die Bedeutung der Nahversorgung außerhalb der Innenstädte und in den Stadtteilen, Quartieren und Orten außerhalb durch die Corona-Pandemie zugenommen habe und „die Fahrt in die nächste Großstadt weniger wichtig wird“.

Gute Ergebnisse gaben die Befragten Hannover in Sachen Erreichbarkeit und Bequemlichkeit der City: Das Angebot von Bussen und Bahnen und die Zugänglichkeit per Fahrrad werden mit „sehr gut bis gut“ bewertet. Besser noch als 2018 und besser als die anderen Städte im Schnitt werden auch die Erreichbarkeit per Auto und Motorrad sowie die Parkmöglichkeiten bewertet.

In der Kategorie „Ambiente und Erlebnis“ (wozu etwa Fassaden, Sehenswürdigkeiten und Sauberkeit zählen) dagegen liege Hannover „fast durchweg“ bei der Note „befriedigend“, damit unter dem Ergebnis von vor zwei Jahren und hinter dem Schnitt der Vergleichsstädte.

Wichtigster Grund, sich nach Hannover zu begeben, ist laut der Untersuchung „nach wie vor der Einkauf“ – knapp 72 Prozent hätten das als Motiv angegeben, der Wert der Städte im Schnitt beträgt gerade mal etwas mehr als 60 Prozent. Gleich danach folgt mit gut 39 Prozent die Gastronomie als Besuchsgrund – ein Motiv, dass eher jüngere Menschen äußerten und bei dem Hannover besser abschneidet als der Rest.

Laut Preißner sind die Besucherzahlen (gemessen an der Georgstraße) nicht nur in den beiden „Lockdown“-Phasen zurückgegangen, sondern zwischen Mai und Oktober um 29 Prozent (etwas besser als im Durchschnitt).

Tegtmeyer-Dette sieht „hervorragende Ausgangsposition

„Angesichts der Ergebnisse der Befragung zur Attraktivität von Innenstädten sagte Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne), dass die Stadtverwaltung gemeinsam mit Akteuren der lokalen Wirtschaft wie City-Gemeinschaft, IHK und Handelsverband einen „klaren Fokus auf die Aufenthaltsqualität“ legen müsse. Denn in puncto Sauberkeit und Sicherheit sei Hannover schlechter bewertet worden, „obwohl wir da sehr viel investiert und gemacht haben“. Einkaufen und Einzelhandel, das sei „bei uns sehr dominierend“ – und damit deutlich stärker als Freizeit- und Kulturangebote. Unterm Strich sieht die Erste Bürgermeisterin eine gute Basis, da besser zu werden: „Wir haben hier in Hannover eine hervorragende Ausgangsposition.

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) warnte angesichts der Analyse vor den Folgen von Leerständen und forderte Hilfe von Bund und Land (siehe hier).

Hannovers Stadtbesucher sind im Vergleich älter

Das Durchschnittsalter der Stadtbesucher steige, sei deutlich höher als im Vergleich mit anderen Städten, erklärte der IFH-Experte. Und es kämen überall weniger Menschen von außerhalb der Städte in die City. Im wesentlichen weiter jene, die mit stationärem Einkauf aufgewachsen seien.

Monika Dürrer, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbands Hannover, erklärte dazu, die Stadt müsse mehr bieten als Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung, es brauche „ein Gesamtkonzept, kein Flickwerk“. Die Innenstadt müsse „schön sein im Sinne von wohlfühlen“, es sollte „prickelnd sein, auch für jüngere Leute“. Dafür müssten „Erlebnisse und Gründe für einen Stadtbesuch“ geschaffen werden, denn das ginge „online“ nicht.

Hannover „online gut aufgestellt“

Immerhin sind mehr als 61 der Befragten der Meinung: Hannover ist „online gut vertreten/digital gut aufgestellt“ (Durchschnitt Vergleichsstädte: 58,9) Schlechter bewertet wird die Frage, ob die Landeshauptstadt „zukunftsorientiert aufgestellt“ ist: Knapp 56 Prozent empfinden das so, der Vergleichsschnitt kommt auf 61,6 Prozent.

Von Ralph Hübner