Hannover

Finden Konzerte, Lesungen oder auch Theateraufführungen in Hannover bald im Livestream im Internet, als Radioübertragung oder im lokalen Fernsehen statt? Die CDU-Fraktion hat jetzt im Kulturausschuss die Idee dazu aufgeworfen. Demnach soll die Stadt Gespräche mit hannoverschen Radio- und Fernsehsendern darüber aufnehmen, dass sie Aufführungen städtischer Kulturschaffenden übertragen. Und sie soll bei den Kulturschaffenden abklären, wer Interesse hat an so einer Möglichkeit. Das Rundfunkangebot will die CDU mit einer Anschubfinanzierung in Höhe von 50.000 Euro unterstützen.

Grundsätzlich stieß diese Idee zwar nicht auf Ablehnung im Kulturausschuss, weil aber zunächst geklärt werden müsse, wie die 50.000 Euro bei der aktuell schlechten Haushaltslage der Stadt finanziert würden, zogen die Piraten den Antrag in ihre Fraktion. Der Dringlichkeitsantrag könnte somit frühestens in der Sitzung am 18. Dezember den Kulturausschuss passieren. Ob die Übertragungen mittels einer Bezahlschranke angeboten werden – quasi als Kauf einer symbolischen Konzertkarte – ist dann Gegenstand weiterer Detailplanungen.

Anzeige

H1 und Radio Hannover würden Idee unterstützen

Bei H1 –Fernsehen aus Hannover kommt der Vorstoß grundsätzlich an. Man könne sich die Übertragung eines Konzertes oder einer Aufführung vorstellen, hieß es dazu am Montag aus dem Sender. H1 hat damit bereits Erfahrung, beim ersten Lockdown im Frühjahr hatte der Lokalsender ein „Wohnzimmerkonzert“ von Kabarettist Matthias Brodowy live übertragen – ein Benefizkonzert am 23. März zugunsten vom Hospiz Luise Hannover.

Radio Hannover wäre ebenfalls grundsätzlich bereit mitzumachen, um „etwas für die lokale Szene und Hannover zu tun“, so Programmchef Björn Stack auf NP-Anfrage. Allerdings funktioniere nicht jedes Kulturangebot, da Radio ein „Nebenbei-Medium“ sei. „Niemand schaltet mehr wegen eines speziellen Angebotes das Radio an, diese Zeiten sind lange vorbei“, so Stack. Ein wöchentliches Konzert als Sonderaktion, das in die Musikstruktur von Radio Hannover passe, könne er sich aber vorstellen. „Da sind wir offen.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Der Jazz Club Hannover als Konzertanbieter würde sich an einem solchen Angebot beteiligen. „Das wäre eine perfekte Möglichkeit, den Künstlern und auch Tontechnikern Arbeitsbedingungen zu verschaffen. Das unterstützen wir“, sagt Vanessa Erstmann, die Jazz Club-Vorsitzende. Zumal viele Konzertveranstalter das erste Quartal 2021 bereits abgeschrieben hätten. Konzerte, übertragen im Internet – das plant der Jazz Club bereits zusammen mit einem lokalen Unternehmen rund um die Weihnachtszeit. Informationen dazu gebe es dazu in Kürze, sagt die Jazz Club-Chefin. „Insofern hätten wir damit dann auch schon Erfahrung.“ Sie schlägt vor, die Konzerte zeitversetzt zu übertragen, nicht live. „Vielleicht wackelt die Internetverbindung und für die Künstler wäre es sicher auch entspannter, wenn sie eventuell noch mal nachjustieren könnten.“

Jazz Club würde auch den Keller zur Verfügung stellen

Teil des CDU-Antrags ist es auch, dass die Stadt nach geeigneten Räumen für mögliche Auftritte suchen soll. Auch hier zeigte sich der Jazz Club bereit, mitzuhelfen. „Wenn gewünscht, stellen wir den Jazz Club zur Verfügung. Da sind wir sehr kooperativ“, sagt Vanessa Erstmann.

Lesen Sie auch

Von Von Andreas Voigt