Hannover

Der Rummel in Hannovers Einkaufstraßen hat am Mittwoch eine Vollbremsung hingelegt. Wo am Vortag noch volle Geschäfte und lange Kundenschlangen das Bild prägten, herrschte am ersten Tag des Lockdowns bestenfalls beschauliche Sonntagsatmosphäre. Mit der Einhaltung der Corona-Verordnungen hatten die Ordnungshüter wenig Probleme. Ausgerechnet beim Parfümerie-Riesen Douglas musste aber die Polizei anrücken.

Die Douglas-Filiale in der Karmarschstraße hatte am Mittwochmorgen zunächst wie gewohnt geöffnet – was einige erstaunte Kunden auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken wohl dankend annahmen. Auch der Polizei blieb das Shopping-Event inmitten der ansonsten lahmgelegten Einkaufsstraße nicht lange verborgen. Ein Einsatzwagen rückte an, um die Situation zu klären. Gegenüber den Beamten legte die Parfümerie die Lockdown-Verordnung dann recht kreativ aus. Man berief sich darauf, eine Drogerie zu sein. Und die dürfte schließlich öffnen. Ohne Erfolg. „Da der Schwerpunkt des Geschäfts eindeutig auf dem Bereich Parfümartikel liegt, wurde die Schließung angeordnet“, bestätigte Polizeisprecherin Jessica Niemetz der NP. Der Fall liegt nun zur Prüfung bei der Region. Dort wird auch darüber entschieden, ob Douglas ein Bußgeld droht.

Die Parfümerie-Kette war aber nicht die einzige, die in der Karmarschstraße aus der Reihe tanzte. Auch beim Kosmetik-Anbieter „Rituals“ musste die Polizei am Mittwochnachmittag eingreifen.

Buchhandlung „Comix“ kann aufatmen

Aufregung gab es kurzzeitig auch in der Buchhandlung Comix in der Goseriede. Dort monierten Kräfte des Ordnungsamtes zunächst die kontaktlose Abholung von vorbestellten Artikeln. Vor dem Eingang nahmen Kunden ihre Ware in Empfang, eine Spuckschutzwand trennte sie bei der Übergabe von den Mitarbeitern. Laut Verordnung ist das zulässig und wurde von Comix so auch schon während des ersten Lockdowns praktiziert. „Trotzdem wurden wir aufgefordert, das Geschäft zu schließen“, berichtet Mitinhaberin Swantje Wieland. „Da ist uns erstmal das Herz in die Hose gerutscht. Wir waren fertig“, sagt sie. Die Buchhandlung gab jedoch nicht so schnell auf. Ein Anruf bei der Industrie und Handelskammer ( IHK) beruhigte schließlich die Nerven. Alles rechtens, versicherte man dort. Das sahen dann wohl auch die Kollegen des Ordnungsamtes nach genauerem Blick in die zugegeben erst frisch veröffentlichte Verordnung so. „Zumindest ist niemand wiedergekommen“, bestätigte Wieland.

Kreativ: Michael Schenkemeyer (Schuhe Gisy) bietet neben einem Lieferdienst auch eine kontaktlose Abholung an. Quelle: Nancy Heusel

Auch der Schuhhandel Gisy (Georgstraße) setzt auf die kontaktlose Abholung. „Einige Kunden haben das auch schon genutzt. „Noch besser läuft allerdings unser Lieferservice. Das Auto stand den ganzen Tag nicht still“, sagt Chef Michael Schenkemeyer. „Er und sein Team würden das Beste aus der Situation machen. Kostenlose Lieferung innerhalb von Hannover, dazu ein Rückgaberecht bis zu vier Wochen nach Ende des Lockdowns. „Egal, wie lang der dauert“, versichert Schenkemeyer.

Parfümerie Liebe hat trotz Lockdown gut zu tun

In der Parfümerie LIebe ( Karmarschstraße) herrschte am Mittwoch trotz Lockdown Weihnachtsstress im positiven Sinne. Übers Telefon wurden Kunden beraten, Bestellungen (auch online) aufgenommen, Pakete als Geschenke hübsch verpackt und alles schließlich mit dem „Liebe-Bus“ bis an die Haustür geliefert. Rund 20 Mitarbeiter hatten über den Tag gut zu tun. „Unsere Kunden nehmen diesen Service dankbar an. Ob nun für den Eigenbedarf oder als Geschenk, Parfüms oder auch Gutscheine – die Wünsche sind sehr gemischt“, so Geschäftsführerin Caroline Prenzler.

Trotz Lockdown viel zu tun: Der Lieferservice der Parfümerie Liebe lief am Mittwoch auf Hochtouren. Quelle: Nancy Heusel

Öffnen und Kunden im Laden bedienen dürfen dagegen nur wenige Geschäfte. Neben Supermärkten, Drogerien, Getränkehändlern und Apotheken gilt die Ausnahmeregelung auch für Optiker. Bei „Eyes And More“ (Große Packhofstraße) freute man sich über die Kundschaft. „Wenigstens ein bisschen Normalität in schweren Zeit“, sagt Mitarbeiterin Vilija Zukauskine, die gerade eine Kundin bei der Brillenwahl berät. Nur wenige Meter weiter, in der Schmalzkuchenhütte vor Galeria Kaufhof ist von guter Stimmung dagegen keine Spur. Ein einsamer Verkäufer schaut auf sein Handy. „Nix los“, so sein knappes Fazit dieses ersten Lockdown-Tages.

Von André Pichiri