Hannover

Der bundesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bei der Deutschen Bahn hat am Morgen im Bereich Hannover für Zugausfälle und -verspätungen gesorgt, das große Chaos am Hauptbahnhof sei aber ausgeblieben, sagte eine Bahnsprecherin. Generell sei die Lage in den Bahnhöfen im Norden „ruhig und stabil geblieben“. Fahrgäste hätten sich augenscheinlich auf den Streik eingestellt, so die Sprecherin weiter. „Auch wir haben uns so gut wie möglich darauf vorbereitet.“ Die Bahn versuche, wie bereits beim Streik vor etwa zwei Wochen, ein Grundangebot an Zügen im Nah- und Fernverkehr bereitzustellen.

Man wolle etwa 40 Prozent des Regionalverkehrs aufrecht erhalten, doch dies sei regional unterschiedlich, sagte DB-Sprecher Achim Strauß am Montagmorgen. Für die Region Hannover gilt: Die S1 zwischen Minden, Hannover Hauptbahnhof und Haste fährt im Zweistundentakt, das betrifft auch die S2 zwischen Nienburg, Hannover und Haste. Die S3 von Hildesheim Hauptbahnhof über Lehrte nach Hannover fällt dagegen aus. Die Bahn bittet Kunden, zwischen Hannover Hauptbahnhof und Lehrte die Züge der Westfalenbahn zu nutzen, das sind die Verbindungen RE 60 und RE 70.

Bahn schlägt Fahr-Angebote der Mitbewerber vor

Einen Schienersatzverkehr gibt es für die S4 (Bennemühlen – Langenhagen) im Zweistundentakt. Von Langenhagen-Mitte über Hannover nach Hildesheim sind die Züge der S4 gestrichen. Wer diese Verbindungen nutzen muss, solle auf die privaten Anbieter Erixx und Metronom ausweichen, schlägt die Bahn vor. Im Stundentakt verkehren die Züge der S5 (Hannover Flughafen – Hameln (-Paderborn), zwischen Hameln und Paderborn fahren sie im Dreistundentakt.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die S7 schließlich zwischen Celle und Lehrte hat die Deutsche Bahn einen Schienenersatzverkehr im Zweistundentakt eingerichtet. Die Züge, die zwischen Lehrte und Hannover Hauptbahnhof fahren, fallen aus. Wer die Verbindung Hannover nach Lehrte benötigt, solle auch hier auf das Angebot der Westfalenbahn (RE60/RE70) zurückgreifen, schlägt das Unternehmen vor. Die Linie RE1 von Nordddeich (Mole) über Bremen Hauptbahnhof nach Hannover fahren aktuell im Zweistundentakt.

Die GDL-Mitglieder streiken für höherer Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen. Unter anderem verlangen sie eine Corona-Prämie von 600 Euro und 3,2 Prozent mehr Gehalt in zwei Stufen. Die Bahn will die Erhöhung nach den Corona-Verlusten über eine längere Zeit strecken. Die Arbeitsniederlegungen sollen 48 Stunden dauern und haben am Montagmorgen um zwei Uhr begonnen.

Von Andreas Voigt