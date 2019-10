Neueröffnung: Hannover hat eine der modernsten H&M-Filialen weltweit

Hannover

20 Wochen war die H&M-Filiale am Kröpcke geschlossen. Am Mittwoch feierte der Store große Wiedereröffnung – und präsentierte sich dabei in einem völlig neuen Design. Damit gehört die Hannover-Filiale in Deutschland zu den Vorreitern. Neben einer Filiale in Kassel soll es weltweit nur fünf Stores dieser Art geben.

Lounge-Ecken und Ipads für Kinder

Heller, moderner, grüner, innovativer. Statt in kühlem weiß erstrahlen die Wände in dezent warmen Pastelltönen. Holzelemente, die stärker als zuvor verbaut wurden – auch als Bodenbelag –, schaffen ein warmes Ambiente. Moderne weiße Strahler (natürlich energiesparende LED-Lampen) setzen die Verkaufsräume ins richtige Licht. Auch das ist neu: Auf allen fünf Verkaufsebenen warten Lounge-Ecken, bestehend aus Samtsesseln und stylishen Beistelltischen, auf die Besucher. Markus Heuermann hat es sich dort bequem gemacht, während er auf seine Frau wartet: „Ich finde es super, dass hier auch an Männer gedacht wurde. Es ist doch schöner beim Warten einen bequemen Sessel zu haben, als vor der Umkleidekabine zu stehen.“ Einen 1-A-Ausblick auf den Kröpcke gibt es gratis dazu. Zusammen mit dutzenden anderen Kundinnen war Heuermanns Frau um Punkt elf Uhr in das Geschäft gestürmt.

Neue Modelinie richtet sich an modeaffine Kundinnen

Ebenfalls neu im Konzept ist die umgestaltete Kinder-Ecke. An einem kleinen Tisch können es sich die Mini-Kunden auf weichen Sesseln bequem machen, um mit Ipads zu spielen. Angenehm erfrischend und belebend wirken die echten Grünpflanzen, die an verschiedenen Orten der Filiale Akzente setzen. Mal als Palme zwischen den Regalen, dann als Hängepflanzen an den Wänden. Auch die Umkleidekabine sind geräumiger. Mit der Wiedereröffnung erweitert der Konzern am Standort Hannover zudem sein modisches Angebot: „Erstmals vertreiben wir jetzt in Hannover unsere Marke ’ H&M Trend’, die sich an modeaffine Kundinnen richtet. Die gab es bisher nur in Berlin, Hamburg und München. Wir glauben, dass diese Marke perfekt hier her passt“, sagt Friederike Basala. Sie ist Area-Managerin des schwedischen Moderiesen und in Niedersachsen und Nordhessen für 27 Filialen verantwortlich. Bundesweit betreibt das Unternehmen 420 Läden. „Mit dem Umbau und dem neuen Gestaltungskonzept wollten wir einen schönen Wow-Effekt schaffen“, sagt sie.

Mitarbeiter hatten während Umbauphase bezahlten Urlaub

Mit einer Fläche von 3600 Quadratmetern zählt die H&M-Filiale am Kröpcke, die dieses Jahr ihr 30. Jubiläum feiert und 1989 als 23. Laden in Deutschland eröffnet wurde, bundesweit zu den größten. „Auch durch die fünf Verkaufsetagen, wovon drei nur für Damenbekleidung sind, haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Ansonsten bieten wir seit Beginn Mode für alle Gruppen: Kinder, Männer und Frauen. Und die wird immer stärker nachhaltig und ökologisch produziert“, so Basala. Während Handwerker und Interieur-Designer 20 Wochen lang am neuen Konzept gewerkelt hatten, hatten die 106 Mitarbeiter Urlaub. Basala: „Sie waren bezahlt freigestellt, das war sozusagen ein Geschenk im Jubiläumsjahr.“

Liegt die H&M-Zukunft wirklich in den Innenstädten?

Wie teuer die Umbauarbeiten waren, dazu will sich das Unternehmen nicht äußern. Der Modehändler, dem die Umstellung auf den Online-Handel in den vergangenen Jahren schwer zu schaffen gemacht hatte, langsam aber wieder auf Kurs kommt, setzt damit auch ein deutliches Zeichen für den stationären Handel in Hannovers Innenstadt. Basala: „ H&M und Hannover gehören fest zusammen. Wir glauben, dass das Filialgeschäft den Kunden viel mehr Vorteile bietet, als das reine Online-Geschäft. Wir bieten Entschleunigung und Inspiration zugleich. Aber natürlich dürfen wir das Internet nicht aus dem Blick verlieren.“

