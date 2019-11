Dieser Coffeeshop aus Hannover ist einer der besten Deutschlands

Hannover

Kaffee trinken kann man überall, auch im Stehen oder Gehen. Um Kaffee aber zu genießen, muss man es sich schon zu Hause gemütlich machen – oder eben besondere Orte aufsuchen. Wie das V17 in der Deisterstraße 49 ( Linden-Süd). Auf winzigen 25 Quadratmetern findet sich hier Hannovers bester Coffeeshop.

Zumindest hat das für seine Rankings bekannte internationale Reiseportal „Big 7 Travel“ den kleinen Laden mit seinem einfachen Holzmobiliar auf dieses Podest gehoben. Und nicht nur das. Auch deutschlandweit zählt das V17 demnach zu den 25 besten Coffeeshops. Was etwas heißen will. Denn laut Big 7 ist Deutschlands Kaffeeszene aktuell die beste in ganz Europa. Vor allem wegen der vielen kleinen, unabhängigen Röstereien.

Das spielt auch im V17 eine zentrale Rolle. Denn Mitinhaber Arno Auer hat als Röster in der Kaffeeszene begonnen, mit seiner eigenen Mikro-Rösterei „Wood Grouse“. Das heißt übersetzt Auerhuhn, womit der Röster in selbstironischer Weise seinen Namen animalisiert ins Logo übertragen hat. Sein Weg zum Kaffee führte über die Kunst. „Ich habe Kunst und Fotografie studiert“, erzählt er, „und dann als zweites Standbein vor drei Jahren das kleine Projekt mit der Rösterei aufgenommen.“

Dahinter stand der Gedanke einer transparenten und nachhaltigen Produktion. „Ich war schon immer politisch engagiert und wollte zum fairen Handel beitragen.“ Fairer als fair. Denn für den so zertifizierten Kaffee werden laut Auer 3,50 Dollar (3,16 Euro) pro Kilo an den Erzeuger gezahlt, er zahle zwischen sechs und acht Dollar. Beim nicht fair gehandelten Kaffee bleibt beim Bauern nur ein Dollar. Auf das Fair-Trade-Siegel verzichtet Auer dagegen. „Die Zertifizierung ist zu teuer, das rechnet sich nicht.“

Von der Kunst zum Kaffee

Von der Kunst kommt auch sein Kompagnon Janis Kaiser. Er hatte Fotografie in Berlin studiert. „Dann habe ich einen Preis gewonnen, und mir von dem Geld eine Espressomaschine gekauft.“ Der Beginn einer Leidenschaft für die gute Bohne. Berlin sei ihm auf Dauer aber zu groß gewesen, deshalb sei er spontan nach Hannover gezogen, und ebenso spontan auf das frisch eröffnete V17 gestoßen. In dem der damalige Inhaber Tobias Giese einen Mitarbeiter suchte. Das passte.

Unscheinbar: Das V17 ist in der Deisterstraße kaum zu erkennen. Aktuell hilft ein neuer Aufsteller und die vor dem Laden an der Straße gebaute Terrasse bei der Suche. Quelle: Christian Behrens

Schon damals gab es im V17 Wood-Grouse-Kaffee. Und als Giese ausschied, lag es nahe, dass Kaiser den Coffeeshop übernahm und Röster Auer mit ins Boot holte. Wobei beide eine Vorliebe für helle Röstungen haben. „Deshalb sind die meisten unserer Sorten recht fruchtig“, betont Kaiser. „Kaffee ist ja eine Frucht. Und wenn man weniger röstet, erhält man mehr Kaffeearoma statt Röstaroma.“

Säure macht den Kaffee lebendig

Beim Röstvorgang entstünde zuerst Säure, erklärt Auer. „Daraus entwickeln sich irgendwann Bitterstoffe. Das wollten wir nicht. Säure macht den Kaffee lebendig.“ Man müsse den Punkt treffen, an dem die Säure ein bisschen abgebaut und ein bisschen Zucker aufgebaut sei. Wichtig sei beim Aufbrühen aber auch die Wassertemperatur. Kochendes Wasser zerstöre das Aroma. „92 bis 96 Grad halte ich für ideal“, sagt Auer.

Qualität: Guter Kaffee ist am besten von Hand zu filtern. Der Name V17 bezieht sich daher auch auf die Filterform und die Kaffeemenge in Gramm. Quelle: Christian Behrens

Die leichte Röstung als perfekten Kaffee für Filter wird auch von „Big 7 Travel“ lobend hervorgehoben, ebenso die regelmäßige Rotation von anderen Röstungen aus aller Welt, die ständige Abwechslung ins Angebot bringt. „Wir bieten neben unseren eigenen Röstungen immer noch drei bis fünf weitere Sorten an“, so Auer. „Je nach Saison etwa aus Äthiopien, Peru oder Costa Rica.“ Gewechselt würden diese Gast-Kaffees einmal im Monat. „Für die Leute, die gerne rumprobieren“, sagt Janis Kaiser. Auch ein Alleinstellungsmerkmal in Hannover, wohingegen Auers Kaffeeröstung noch in weiteren Coffeeshops zu finden ist. Von denen drei laut Big 7 ebenfalls zu den besten in Hannover zählen.

Betreiber des Portals ist eine Agentur aus Dubai, die äußerst umtriebig im weltweiten Datennetz aktiv ist. Ihre teils skurrilen Rankings („Was ist der sexieste Akzent der Welt?“) basieren teils auf der Analyse von Hashtags, aber auch auf Bewertungen von Reiseexperten und Umfragen. Nicht unbedingt repräsentativ, aber für die meist jüngere, auf jeden Fall aber internetaffine Community durchaus von Bedeutung.

Stammkunden und Musiker

So wird auch das V17 zwar vorwiegend von Stammkunden besucht, oft aber auch von Leuten, die online auf das besondere Kaffeeangebot gestoßen sind. Musiker zum Beispiel, die in nah gelegenen Klubs wie dem Capitol auftreten. „Wir waren von dieser Bewertung total überrascht“, erzählt Auer. „Ich kannte das Portal gar nicht und bin erst durch einen Stammkunden darauf aufmerksam gemacht worden.“ Verdient haben sie die Bewertung seiner Ansicht nach auf jeden Fall. „Wir geben uns wirklich sehr große Mühe.“

Wie einige andere trendige Coffeeshops bewegt sich auch das V17 auf der sogenannten dritten Kaffeewelle. Nach dem Latte-Macchiato-Boom setzen diese meist kleineren Läden bewusst auf hohe Qualität und fairen Handel. Auch die Herkunft ist wichtig. „Die Leute wollen wissen, wo der Kaffee herkommt. Wie beim Wein ist auch beim Kaffee die Region für den Eigengeschmack entscheidend.“ Und den zu erhalten, statt Sirup drauf zu kippen, ist der Kernsatz ihrer Kaffee-Philosophie.

Von Andreas Krasselt