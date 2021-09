Hannover hat eine starke Stimme im neuen Bundestag

Hannover

Er wird sich auf seine Arbeit als Rechtsanwalt konzentrieren, freut sich auf die Geburt seines ersten Kindes und hofft, die CDU in Hannover bald wieder zu neuer Größe zu bringen: Für Maximilian Oppelt hat der Listenplatz 15 nicht gereicht. Der CDU-Parteichef ist auch im zweiten Anlauf um ein Bundestagsmandat unterlegen, landete hinter SPD-Parteichef Adis Ahmetovic und der Grünen Swantje Michaelsen nur auf dem dritten Platz (21,4 Prozent der Stimmen).

Bei der CDU-Landesliste reichte es bis Platz zehn für ein Mandat. Staatsminister Hendrik Hoppenstedt, der gegen die SPD-Kandidatin Rebecca Schamber überraschend den Kürzeren zog, war als Zugpferd sicher gesetzt. Tilman Kuban, Bundesvorsitzender der Jungen Union und im Wahlkreis 47 Matthias Miersch (SPD) unterlegen, kann sich mit Platz sieben dennoch über neue Aufgaben freuen.

Wulf legt Landtagsmandat nieder

Erst seit Kurzem ist Mareike Lotte Wulf nicht mehr Hannoveranerin. Die CDU-Landtagsabgeordnete will im Oktober ihr Mandat niederlegen. Sie wohnt jetzt in Emmerthal-Ohr, südlich von Hameln, und genießt das Landleben. Platz acht sichert ihr künftig viele Reisen nach Berlin.

Für die Grünen ziehen Sven-Christian Kindler (Platz zwei) und Swantje Michaelsen (zwölf) in den Bundestag ein. Ex-Verdi-Vorsitzender Frank Bsirske, wohnhaft in Altwarmbüchen und Direktkandidat in Helmstedt-Wolfsburg, garantiert Platz sechs, dass er seine Kenntnisse von Arbeitsmarktpolitik einbringen kann.

Neustart mit 60 Jahren

Knut Gerschau von der FDP hat der Listenplatz 5 mit 60 Jahren einen beruflichen Neustart als Abgeordneter gesichert. Seine Werbeagentur mit 35 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wollen er und sein Geschäftspartner weiter zusammen führen.

Unter den sechs AfD-Männern auf der Landesliste kommen vier aus der Region Hannover: Drei-Sterne-General Joachim Wundrak, einst Kandidat für das Amt des OB in Hannover, Dietmar Friedhoff, Jörn König und Dirk Brandes.

Von Vera König