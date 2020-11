Hannover gibt jeden vierten Euro für Bildung aus – Politik begrüßt das

Hannover

Die extrem schwierige Haushaltslage macht das politische Klima im Rat nicht besser. Das zeigen die Reaktionen auf die Etateinbringung in der Stadt. Von „ziemlich daneben“ bis „Schwerpunkte richtig gesetzt“ lauten die Kommentare auf die Reden von OB Belit Onay und Stadtkämmerer Axel von der Ohe.

In einer Videokonferenz hatten beide am Donnerstag den Finanzentwurf für die Jahre 2021/2022 vorgestellt. Die Stadt will trotz Rekorddefiziten Investitionen in noch nie dagewesener Höhe stemmen. Jeder vierte Euro soll in Bildung fließen. Weil gleichzeitig ein zehntes Sparprogramm anläuft, will die Verwaltung bestimmte Projekte verschieben – etwa den Neubau des Fössebades und die Sanierung der Bauverwaltung.

„Gemeinwohl zählt“

„Zukunft und Stabilität“ würden gesichert, findet Lars Kelich, Fraktionschef der SPD: „Wir investieren in die Zukunft der Kinder dieser Stadt und sorgen dafür, dass unser lokales Handwerk Aufträge bekommt.“ Es müsse sichergestellt sein, „dass einzelne Personen oder Parteien nicht die Finanzmittel der Stadt für ihre Lieblingsvorhaben und Luxusprojekte umverteilen. Es zählt das Gemeinwohl.“

„Vom Aufbruch keine Spur“, sagt Jens Seidel, Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion. Der OB solle „anfangen, seine Hausaufgaben zu machen, anstatt mit dem Finger auf das Land zu zeigen“. Onay sei in die Rolle des OB noch nicht hineingewachsen: „Sein unbeholfener Versuch, seine Äußerungen zur Obdachlosenunterbringung mit dieser Rede ins Positive zu drehen, gelang nicht.“

Prioritäten anders setzen?

„Die Reden waren gut. In extrem schwieriger Lage versucht die Verwaltung, das Beste zu machen“, findet Norbert Gast von den Grünen. Seine Fraktion begrüße, dass der Schwerpunkt auf Bildung gesetzt ist. Über das Fössebad werde man noch mal beraten müssen: „Vielleicht setzten wir Prioritäten anders.“

„Sinnvolle und verantwortungsbewusste Verwendung der Investitionen“ mahnt für die FDP Andreas Bingemer an – und das sei die Bildung. „Die deutliche Absage an eine noch stärkere Belastung der Wirtschaft und der Hinweis darauf, dass der Investitionshaushalt als ein kommunales Konjunkturprogramm für lokale und regionale Wirtschaft zu verstehen ist, sind wichtige Aussagen“, findet sein Kollege Patrick Döring. Fraktionschef Wilfried Engelke lot die Idee von Modernisierungsimpulsen.

„Ungerecht und falsch“

Linken-Fraktionschef Dirk Machentanz ist entsetzt über den verschobenen Baubeginn des Fössebades: „Hier den Rotstift anzusetzen, halte ich für ungerecht und falsch.“ Und: „Beim Personal sollte nicht durch Stellenprivatisierungen gespart werden.“

„Vom OB kam schlicht zu wenig! Zu wenig Visionen, zu wenig wirklich Neues. Stattdessen viel Bekanntes, teilweise auch bloße Phrasen“, sagt Jens Böning für die „Hannoveraner“.Beim Kämmerer begrüße er das Bekenntnis zur Deutschen Messe und zum Flughafen.

Von Vera König