Hannover gibt Salafisten keinen Platz

Hannover

Die Aktion heißt „Cake Day“. Mit dem Verkauf von Süßigkeiten sammeln Salafisten in der City Geld für dubiose Zwecke. Die Stadt geht inzwischen gegen den Spendenfang der besonders radikalen Strömung des Islamismus vor: Sie hat zwei Kuchenstände verboten.

Im Finanzausschuss berichtete Stadtkämmerer Axel von der Ohe, dass es in diesem Jahr 424 Anträge für gut 1400 Infostände gegeben habe. Auf Grundlage der Sondernutzungssatzung muss jeder Stand angemeldet werden. In Verdachtsfällen tauscht sich die Stadt mit Verfassungsschutz, Staatsschutz und Polizei aus. Das ist 13-mal geschehen und möglich durch ein neues Landesgesetz. Bei Extremismus-Verdacht kann die Kommune Informations-, Koran- und Kuchenstände untersagen.

Zwei Stände verboten

Als Ergebnis der sorgfältigen Prüfung hat die Stadt im Mai und September zwei Stände verboten. Laut von der Ohe ist sie landesweit die einzige Kommune, die derart gegen Spendensammlungen von Salafisten vorgeht. Das erkenne auch das Innenministerium an und habe eine Handlungsempfehlung für alle anderen Kommunen erlassen, sich am Hannover-Modell zu orientieren.

Von der Ohe hat Lehren gezogen aus Standgenehmigungen des Vorjahres. Ende Oktober 2018 hatte die Stadt an gleich drei Tagen einen Kuchenstand im Rahmen einer „ Charity Week“ (Wohltätigkeitswoche) in der Georgstraße zugelassen. Am Pavillon war das Logo von „Islamic Relief“ zu finden.

Der Verein mit Sitz in Köln ist mit der Muslimbruderschaft verflochten, die der Niedersächsische Verfassungsschutz beobachtet. Deshalb „kann von einer Nähe zum Extremismus ausgegangen werden“, fand die Behörde damals.

Politik begrüßt Einschreiten

Die Politik begrüßt die härtere Gangart. „Anträge zur Nutzung des Straßenraums können dann abgelehnt werden, wenn auf der jeweiligen Veranstaltung entgegen der demokratischen Grundordnung agiert wird oder dort entsprechende Inhalte verbreitet werden“, sagt von der Ohe.

Die Kuchenstände in Hannovers City hatten für eine Debatte im Landtag gesorgt. Innenminister Boris Pistorius machte sich für die Gesetzesänderung stark: „Hier wird nicht die Meinungsfreiheit oder die Religionsfreiheit eingeschränkt.“

Lesen Sie auch

Von Vera König