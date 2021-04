Hannover

Hannover hält inne: Oberbürgermeister Belit Onay und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil haben am Sonntag allen Verstorbenen in der Corona-Pandemie gedacht. Bei einer Blumenzeremonie an der Ruine der Nikolaikapelle drückten beide zudem ihr Mitgefühl für die Angehörigen aus.

„Viele Menschen sind in dieser Zeit einsam gestorben“, verdeutlichte Onay in seiner Begrüßungsrede. Auch Hinterbliebene müssten beim Trauern häufig verzichten. Stellvertretend für all jene in dieser Situation nahm Hella Politze, Witwe des im Dezember verstorbenen Lokalpolitikers Günter Politze, an der Veranstaltung im kleinen Kreis von sieben Personen teil.

Weil dankt Mitarbeitenden im Gesundheitswesen

Ministerpräsident Weil nutzte den Anlass, um auch den Menschen im Gesundheitswesen für ihren unermüdlichen Einsatz zu danken. Er verwies zudem auf die vielen Einzelschicksale: „Es ist nicht nur eine gesundheitliche Krise, sondern eine persönliche Tragödie.“ Auch deshalb erfordere die aktuelle Situation die Solidarität der ganzen Bevölkerung, fand Hamideh Mohagheghi, Sprecherin des Rates der Religionen.

Lesen Sie auch: Tochter verliert ihre Mutter (81) an Corona: „Die Trauer sitzt ganz tief“

Rede: Ministerpräsident Stephan Weil dankte auch dem Personal im Gesundheitswesen. Quelle: Katrin Kutter

Als „Zeichen der Verbundenheit“, pflanzten die drei Blumen in einem Beet an der Goseriede, die „symbolhaft für die Opfer und gleichzeitig für die ständige Wiederkehr des Lebens stehen“ sollen, so Onay. Der Bereich um die Ruine der Nikolaikapelle, die im Mittelalter bereits als Quarantänestation für Pest- und Lepra-Kranke gedient habe, soll nun als lebhafter Gedenkort für Trauernde gelten.

Aktionen in ganz Deutschland

Hintergrund der Aktion war ein nationaler Gedenkaufruf von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Kirchen und Kommunen in der gesamten Republik beteiligten sich. In Deutschland sind seit Pandemiebeginn fast 80.000 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. 5200 davon kommen aus Niedersachsen, fast 1000 aus der Region Hannover.

Von Jens Strube