Draußen in der Sonne liegen, ein kühles Getränk genießen oder ein leckeres Eis schlecken: Nach ein paar regnerischen Tagen, zeigt sich die Sonne so langsam wieder von ihrer besten Seite. Rund 22 Grad waren es Anfang der Woche – nun legt der Sommer noch mal einen Endspurt ein. Diplom-Meteorologe Dominik Jung erwartet Temperaturen von bis zu 32 Grad. „Donnerstag steigen die Werte bereits auf 28 Grad, der Höhepunkt wird mit 32 Grad Anfang kommender Woche erreicht“, so der Experte.

Die Hannoveraner blicken voller Vorfreude auf die heißen Temperaturen. „Wir hatten den Sommer eigentlich schon abgehackt und freuen uns jetzt richtig auf den Spätsommer“, sagt Sabine Walte, die mit ihrem Mann Hermann und den Enkelkindern Lotta und Mila bereits am Mittwoch die Sonne im Maschpark genoss. Auch für das Wochenende hat das Paar schon Ideen für Unternehmungen: „Wir werden Rad fahren oder schwimmen gehen, auf die Mädchen aufpassen und vielleicht einen Kaffee trinken gehen“, sagt Hermann Walte.

Hannoveraner haben Pläne für das heiße Wochenende

Auch Stephi Thoms schlendert mit ihrem Sohn und Freundin Anna Streich durch den Park. Für das heiße Wochenende hat sie schon ganz genaue Pläne. „Wir haben einen neuen Fahrradanhänger für unseren Sohn gekauft und wollen den gerne ausprobieren“, so die 39-Jährige. „Ansonsten gehen wir bei dem herrlichen Wetter spazieren oder ins Schwimmbad.“

Lieben den Sommer: Stephi Thoms (links) und Anna Streich gehen mit ihren Söhnen gerne spazieren oder ins Schwimmbad. Quelle: Nancy Heusel

Etwas kühlere Temperaturen von um die 20 Grad kennt Jonas Rydgård aus seiner Heimat Schweden. Der 23-jährige reist seit Anfang August quer durch Europa und machte auch einen kurzen Stop in Hannover. Über 30 Grad sind für ihn eher ungewöhnlich. „Wenn es so heiß ist, verbringe ich die Zeit am Liebsten im Wasser“, sagt er.

Auch Erich Wegener und seine Freundin Nicoleta Viecol genießen ihren freien Tag schon jetzt in der Sonne. Für die Zwei kann es gar nicht warm genug sein. „Wer freut sich denn nicht über Sonne?“, meint der 21-Jährige. Und was steht dann auf dem Programm? „Wir gehen eventuell schwimmen“, sagt Viecol.

Ihnen kann es nicht zu heiß sein: Nicoleta Viecol mit ihrem Freund Eric Wegener. Quelle: Nancy Heusel

Etwa eine Woche sollen die heißen Temperaturen anhalten. Ob damit auch gleich das Ende des Sommers eingeläutet wird, kann Jung noch nicht sagen. Aber: „Es kann durchaus noch einen Altweibersommer mit warmen und trockenen Perioden geben.“ Bislang war der Sommer eher wechselhaft mit wärmeren und kühleren Phasen. Dennoch habe der August 1,9 Grad über dem Durchschnittswert gelegen, so Jung. Durch die kommenden Tage könnte der Wert sogar noch steigen. Im Vergleich dazu: Nach Angaben des Meteorologen lag der August im vergangenen Jahr 3,1 Grad über dem Durchschnitt.

Radfahren oder baden gehen: Hermann und Sabine Walte verbringen gerne Zeit mit ihren Enkeln Lotta und Mila. Quelle: Nancy Heusel

Richtig voll wird es bei den heißen Temperaturen vermutlich vor allem in den Schwimmbädern. „Wir kalkulieren am Sonnabend und Sonntag jeweils mit mindestens 5000 Besuchern“, sagt Horst Schröder, Leiter des Annabads. Bislang verzeichnet Schröder etwas weniger Besucherzahlen als im vergangenen Jahr, dennoch sei er zufrieden.

Auf einen hohen Besucherandrang hofft auch Hans-Joachim Pönack, Geschäftsführer des Freibads Arnum. Der August sei bislang nicht besonders gut gewesen. „Trotzdem sind wir zufrieden mit dem Jahr, schließlich kann man 2018 nicht als Maßstab nehmen.“ Auch in den städtischen Bädern sind die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr nach Angaben von Stadtsprecherin Pia Schumacher etwas rückläufig. Dafür sei „die nicht so stabile Wetterlage“ verantwortlich.

Steigende Zahlen im Zoo Hannover

Im Gegensatz zu den Schwimmbädern freut sich der Zoo Hannover über höhere Besucherzahlen als im Vorjahr. Besonders erfreulich seien die Sommerferien verlaufen, so Sprecherin Yvonne Riedelt. „Wir begrüßten 26,2 Prozent mehr Besucher als in den Ferien des Vorjahres“, hieß es auf NP-Anfrage. Nun werde auf einen goldenen Herbst und anschließend auf einen weißen Winter gehofft. Bis das soweit ist, werden aber erstmal die Sonnenstrahlen genossen.

Von Cecelia Spohn