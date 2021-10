Am Sonntag beginnt der entscheidende Weltklimagipfel in Glasgow. Die Mächtigen der Welt beraten darüber, wie sich das 1,5-Grad-Ziel erreichen lässt. In Hannover schaut man gebannt auf den Gipfel, weil die Ergebnisse jeden und jede betreffen wird – wenn denn konkrete Maßnahmen beschlossen werden. Dies erwartet Hannover von den Gipfelstürmern: