Hannover

Es ist soweit. Mit dem Glockenschlag der Rathausuhr um 15 Uhr betreten Sabine Busmann und Gunnar Gessner vom Musikzentrum die Bühne am Trammplatz und eröffnen die Fête de la Musique. „Echt und real und live. Wir freuen uns ganz dolle“, ruft Busmann ins Publikum und bedankt sich bei allen, die sich „raustrauen und rauskommen“.

Das sind um diese frühe Uhrzeit noch nicht so viele. Auch wenn 54 Prozent der Tickets für dieses erste Konzert der Gruppe Wapani aus Burkina Faso gebucht wurden, sind nur etwa 35 der 200 Plätze besetzt. Die Buchung ist im Rahmen des Hygienekonzepts als Registrierung erforderlich. Offenbar haben viele gebucht und es sich dann anders überlegt. „Eine nachträgliche Registrierung ist möglich“, sagt Gessner, der zusammen mit Sabine Busmann für Koordination und Organisation des Events zuständig ist. „Aber nur, wenn bestehende Buchungen storniert wurden.“

Eröffnung: Das Trio Wapani spielt das erste Konzert auf dem Trammplatz mit selbst gebauten Instrumenten – leider vor noch leeren Sitzreihen. Quelle: Rainer Droese

Traurig, weil es so leer ist

Christiane Müller und ihre Freundin haben sich ihre Tickets bereits am 14. Juni gesichert. Für ihr Wunschkonzert mit „Me and Ms Jacobs“ um 19.30 Uhr in der Aegidienkirche war das schon zu spät. „Das war bereits ausgebucht“, sagt sie. Am frühen Nachmittag ist die Situation aber deutlich entspannter. „Ich bin sogar ein bisschen traurig, dass es so leer ist“, räumt Müller ein.

Das Areal um die Bühne ist von Gittern und Absperrbändern umrahmt. Stühle bieten Platz für 200 Zuschauer. Es herrscht Masken- und Abstandspflicht, und am Eingang muss ein Test vorgelegt werden. Doch rund um dieses abgesperrte Areal gibt es genügend Platz für Zaungäste. Ellen Renner etwa mit ihren Enkel Noah. Sie hatte zwar gebucht, doch der Dreijährige wollte lieber draußen bleiben. Für die Großmutter ist die Fête so wie heute „optimal. Ich brauche noch keine Massenveranstaltungen und Gedränge“, sagt sie.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch an der Marktkirche, wo die Rock- und Pop-Bühne von PPC aufgebaut ist, lauschen deutlich mehr Zaungäste den Bluestönen der Band Neoton als im Inneren des abgesperrten Bereichs. Zwei junge Mädchen sitzen auf dem Boden, zwei Coffee-to-Go-Becher vor sich. „Wir sind ganz spontan hier“, sagt eine von ihnen. Tickets hätten sie für den Auftritt von Polyghost im Me And All Hotel am Aegi. Ein paar Schritte weiter schwingt eine Frau ihre Hüften im Takt der Musik. „Ich wusste gar nicht, dass heute hier sowas los ist“, sagt sie. Eigentlich habe sie nur auf ihren Freund gewartet. „Das ist aber super, ich liebe Livemusik.“

Jasmin Miltz spielt bei der Fête de la Musique auf der Üstra Bühne am Aegi. Quelle: Rainer Droese

Klassik an der Oper

Am Opernplatz kommen die Klassikfans auf ihre Kosten. Und hier ist der Innenbereich selbst am Nachmittag schon zu drei Vierteln gefüllt. Meist etwas ältere Zuschauer, die nicht erst auf ihren Feierabend warten müssen. Doch auch hier stehen jenseits der Umgrenzung Zaungästen alle Möglichkeiten offen. Auf die Einhaltung von Abstandsregeln und Maskenpflicht achtet in den Außenbereichen auch die Polizei.

„Das mit den Reservierungen ist etwas schwierig“, findet eine Zuhörerin. „Man musste sich vorher entscheiden.“ Das mag für manche eine Hürde gewesen sein. Auch Musikfan Gerd Kesspohl, ehemals langjähriger Programmplaner des Masala-Festivals und des Raschplatz-Pavillons, sieht das als kleines Manko. „Das Rumlaufen macht ja eigentlich einen großen Teil des Reizes der Fête aus“, sagt er. Aber dennoch: „Es ist toll, dass es wieder los geht. Die Leute wollen wieder Livemusik.“

Die Stimmung bei der Eröffnung der Fête de la Musique war hervorragend. Quelle: Rainer Droese

Sturzregen kann Freude nicht trüben

Und lassen sich auch nicht vom Wetter beeindrucken. Als kurz nach 17 Uhr ein Sturzregen über Hannover niederprasselt, macht die Fête kurze Pause. Aber mehr als ein Atemholen ist das nicht. Nach zehn Minuten ist der Spuk vorbei. Ein paar Zuhörer hatten unter Schirmen auf ihren Plätzen ausgeharrt, andere schnell einen Unterstand gesucht. Dann geht die Musik wieder los.

Auch OB Belit Onay will sich ein wenig unters Volk mischen. „Es ist endlich wieder Leben in der Stadt“, freut er sich. „Die Stadt blüht auf, genau zum richtigen Zeitpunkt.“ Vereinzelte Kritik am Beharren auf der Testpflicht habe er auch gehört, aber da bitte er um Nachsicht, die Pandemie sei noch nicht überwunden. Auch Sabine Busmann hatte das im Team noch kurz vorher erneut diskutiert. „Wir haben uns entschlossen dabei zu bleiben“, sagt sie. Das Konzept so kurzfristig zu ändern, hätte die Organisatoren vor eine zu große Herausforderung gestellt.

Von Andreas Krasselt