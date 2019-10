Migranten feiern mit Hannovers OB-Kandidaten

hannover

Einen Tag nach der Feier zu „30 Jahre deutsche Einheit“ steht Urbain N’Dakon mitten in Hannover und erzählt, wie er damals als Deutschlehrer am Gymnasium in der westafrikanischen Elfenbeinküste mit den Deutschen mitfieberte und feierte.

„Für die Migranten ist dieser Tag ein Tag der deutschen Vielfalt“, sagt der 55-Jährige und bedient sich freudig am Kuchen des Afghanischen Frauennetz Vereins. Ihr Stand liegt gleich neben dem jesidischen Stand und schräg gegenüber der ukrainischen Vertreter. Dazwischen drängen sich unter einem Pavillon etwa 50 Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, mit und ohne deutschen Pass – und alle mit dem Willen, sich hier einzubringen. Denn am Tag nach der deutschen Einheit wird das Miso-Mitmachfest hinter der Marktkirche begangen.

Keine Schönwetterpolitik

Miso mit N’Dakon als Geschäftsführer ist das Netzwerk der Migranten und Migrantinnen in Hannover, 43 Vereine sind in Miso vertreten und repräsentieren eben auch die deutsche Vielfalt. Ein guter Grund für OB-Kandidaten, deren Einladung zur Podiumsdiskussion zu folgen.

Schönwetterpolitik ist auch bei nass-kaltem Regen eher nicht angesagt, nach den warmen Reggae-Klängen der „Linden Legendz“ diskutieren die Kandidaten in zwei Runden. Was bedeutet ihnen aber Vielfalt? Eckhard Scholz (für die CDU) stärkt sich vor der Debatte mit Crêpes und meint gegenüber der NP: „ Vielfalt macht den besonderen Charakter von Hannover aus.“ Pirat Adam Wolf hat selbst einen Migrationshintergrund, der Kandidat ist Österreicher. „ Hannover lebt von der Vielfalt“, sagt er und nickt zustimmend, als „Die Partei“-Kandidat Julian Klippert betont, das man diese Vielfalt „gegen den aufkommenden Rassismus verteidigen muss“. Und auch für die unabhängige Kandidatin Iyabo Kaczmarek gibt es „keine Alternative zur Vielfalt“. Das hört Urbain N’Dakon durchaus gern. „Wir wollen uns einbringen, und dafür benötigen wir auch Anerkennung“, sagt er.

Von Petra Rückerl