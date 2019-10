Hannover erlebt eine Zeitwende

Hannover

Nein, eine Überraschung war es eigentlich nicht mehr. Und doch hat diese Nachricht Hannovers Sozialdemokraten in ihren Grundfesten erschüttert: Der SPD-Kandidat Marc Hansmann schafft es bei den OB-Wahlen nicht in die Stichwahl. Was für ein Debakel für die SPD. Was für eine historische Niederlage. Erstmals nach 73 Jahren wird das hannoversche Rathaus künftig nicht mehr von einem Genossen regiert. Die einst rote Hochburg Hannover, die seit dem Krieg nur von Sozialdemokraten regiert wurde, erlebt eine Zeitenwende. Hannovers Rathaus bekommt entweder den ehemaligen Auto-Manager Eckhard Scholz als Chef oder den Grünen Belit Onay.

Marc Hansmann trägt an dem miserablen Ergebnis noch die geringste Schuld. Gewiss, ein wirklich beeindruckender Bewerber sieht anders aus. Aber Hansmann war von allen denkbaren SPD-Kandidaten noch der beste. Er hat einen ordentlichen Wahlkampf gemacht und die richtigen Themen akzentuiert. Aber er hatte zwei unschlagbare Gegner: den negativen Bundestrend der SPD und die hannoversche Rathausaffäre. Viele Wähler haben das unappetitliche Wirrwarr aus Vetternwirtschaft, Geheimnisverrat und Untreue vor allem dem Sozialdemokraten Stefan Schostok angelastet. Marc Hansmann musste jetzt dafür büßen.

Hannover hat tatsächlich den „Neustart“ gewählt, wie es der CDU-Kandidat Scholz plakatieren ließ. Oder den „Aufbruch“, wie es bei Onay hieß. Für den Ausgang der Stichwahl wird nun entscheidend sein, wer die frustrierten SPD-Wähler erreicht, die diesmal Hansmann ihre Stimme gegeben oder gar nicht gewählt haben. Wie auch immer es ausgeht – Hannover wird wieder Historisches erleben. Noch nie ist ein ehemaliger VW-Vorstand später Oberbürgermeister geworden. Und einen grünen OB mit türkischem Migrationshintergrund hat es in einer deutschen Landeshauptstadt auch noch nicht gegeben.

