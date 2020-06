Stadt Hannover erlässt Gebühr für Außengastronomie – und genehmigt mehr Fläche

Hannover

Endlich mal gute Nachrichten für die schwer gebeutelte Gastronomie: Die Wirte und Restaurantbetreiber dürfen unbürokratisch mehr Tische auf die Straße stellen -wenn die Außenflächen der Stadt Hannover gehören. Nötig ist dafür lediglich ein Antrag auf Vergrößerung der Flächen im Außenbereich.

Rainer Balke, Hauptgeschäftsführer des Dehoga Landesverbands Niedersachsen, bezeichnet das Vorgehen der Stadt „als positives Signal“. So wie er es mitbekommen habe, würde die „Stadt mit großer Kulanz vorgehen, um mehr Flächen aktivieren zu können“. Er sagt aber auch, dass er bislang von nur wenigen Gastronomen gehört habe, die davon Gebrauch machen. „Die Geschäfte sind noch im Aufbau“, so Balke. Es bringe den Gastronomen nichts, mehr Plätze zu haben, wenn die Kundschaft noch nicht wieder darauf anspringe. Bislang laufe die Gastronomie aus Balkes Sicht „schleppend“ an. Er könne sich jedoch vorstellen, dass die Anträge in den kommenden Wochen zunehmen.

Keine Kosten für öffentliche Flächen im Außenbereich

Höhere Kosten fallen für die Flächen nicht an. „Der Rat der Stadt Hannover hat im Mai beschlossen, im Jahr 2020 komplett auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie zu verzichten.“ Sprich: Weder für bereits genehmigte Flächen, noch für zusätzlich beantrage Flächen fallen in diesem Jahr Gebühren an. Das gelte aber nur für öffentliche Plätze. Bei der Nutzung privater Flächen ist das mit dem jeweiligen Mieter zu besprechen.

Umsatzeinbußen von rund 40 Prozent

Francesca Elveren-Pagano, Geschäftsführerin von Francesca and Fratelli, nutzt das bereits. Sie sagt: „Das die Stadt das macht, ist wirklich toll.“ Schließlich würden allein schon durch den Mindestabstand und demzufolge durch das Aufstellen weniger Tische Einnahmen wegfallen. Bei der Filiale in der Sedanstraße stehen zum Beispiel derzeit im Außenbereich 28 von 44 Plätzen, im Innenbereich 45 von 80 Plätzen zur Verfügung. Insgesamt habe das Unternehmen derzeit Einbußen von rund 40 Prozent. Doch es geht bergauf: „In dieser Woche konnten wir eine sehr positive Tendenz erkennen. Wir hoffen, dass es so weiter geht.“

Pauschale Zusagen für mehr Flächen gibt es allerdings nicht. Jeder Antrag müsse einzeln geprüft werden, da die Erlaubnis nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich sei, so die Stadt. Dazu zähle der Zugang von Geh-und Radwegen, die Einhaltung des Abstandes zu Nachbarn und die Freihaltung von Einfahrten (auch Feuerwehrzufahrten). Außerdem dürfen „Sichtbeziehungen im Straßenverkehr nicht beeinträchtigt werden“. Auf NP-Anfrage heißt es, dass bereits „etliche Betriebe“ diese Sondergenehmigung beantragt hätten. Genaue Zahlen nennt die Stadt nicht.

Keine dauerhafte Genehmigung

Von Dauer ist eine Genehmigung der Flächen nicht. Grundsätzlich gilt diese immer für maximal ein Kalenderjahr. Für das Jahr 2021 müssten sich die Gastronomen also überlegen, ob sie ihre übliche oder auch zusätzliche Fläche beantragen. Bei größeren Flächen würde dann aber auch mehr Gebühren anfallen.

Von Cecelia Spohn