Hannover erinnert mit Konzert an die Opfer des Holocaust

Vor 75 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit – ein Tag, an den es immer wieder zu erinnern gilt. Das Konzert im restlos gefüllten Kuppelsaal mit 3000 Besuchern beginnt mit dem „Ashrei“, einem sanften Streicherflirren, das von Bläsern kontrastiert wird, der Chor setzt verhalten ein, der Text wird groß auf eine Leinwand projiziert: „Glücklich ist das Volk, dessen Gott der Ewige ist.“

Sinfonische und Chorgewalt beschwören immer wieder den Glauben, die Hoffnung. Die Tonsprache ist ebenso verständlich wie mitreißend in ihrer tonalen Aufrichtigkeit. Die Musik von Leib Glantz, eigentlich eine kantorale oder liturgische Musik, kommt durch die sinfonische Orchesterfassung zu einem besonderen, passangenweise wirklich überwältigenden Ausdruck – fast zu schön und vielleicht gerade deshalb authentisch. Mit wunderbaren, lang anhaltenden Trompetenlinien, Harfenglissandi und Streicherschmelz: ergreifende Musik zur Stütze und Erhöhung der Gebete und Klagen.

Schauspieler Sebastian Koch liest aus dem Werk „Die Nacht“

Sebastian Koch liest aus diesem einen der zentralen Erinnerungstexte des Holocaust, Elie Wiesels „Nacht“ – mit der einleitenden Frage, dass es doch nicht sein kann, ein ganzes Volk auszulöschen, so viele Millionen Menschen – und dass in der Mitte des 20. Jahrhunderts.

Und Elie Wiesel beklagt schon hier, in diesem kurz nach dem Krieg geschriebenen Buch, was auch erschreckenderweise bis heute gilt: Antisemitismus kann sich jeden Tag ereignen, „auf den Straßen, in den Zügen ...“

Elie Wiesel sagt: „Ich glaube daran, Zeugnis abzulegen, mehr als an alles andere.“ Und das tut er in seinem Opus, in dem er detailgenau von der Deportation erzählt, dem Verladen in dir Waggons. In wenigen, eindringlichen Worten wird das Grauen geschildert, die Selektion an der Rampe von Auschwitz – dieser Chiffre unsagbarer Gräuel.

Sebastian Koch findet in seinem Vortrag einen angemessen mal sachlichen, mal dramatischen, mal flehenden, mal wütenden Tonfall, wenn er Elie Wiesel seine Stimme leiht – für die Schilderung der Ankunft der Deportierten, die die Bedeutung der Schornsteine und des Feuers erfahren. Gefahr, Hoffnung, unendliches Unrecht, Menschlichkeit neben höchster Niedertracht, Verzweiflung, Todesangst – und schließlich die Deportation nach Buchenwald, das schildert Elie Wiesel. Und den Moment der Befreiung, als US-Panzer auftauchen.

Dann wird noch einmal die volle sinfonische Pracht beschworen: Manche haben Tränen in den Augen, als das abschließende „Sh’ ma Yisrael“ erklingt“ ... nach einer Erschütterungspause dann sehr lang anhaltender, feierlicher Beifall.

Gedenkkonzert mit internationaler Beteiligung

Angemessenes Gedenken, dafür steht dieses internationale Projekt auch dank der Beteiligten – dem russischen Sinfonieorchester Kaliningrad, dem litauischen Staatschor Vilnius, die Moscow Male Jewish Cappella, dem Synagogalchor Hannover, dem Norddeutschen Synagogalchor, dem Chor der Jüdischen Gemeinde Hannover sowie die Solisten und Kantoren Daniel Mutlu ( New York), Benjamin Maissner ( Toronto) und Helena Goldt ( Berlin). Die künstlerische Gesamtleitung hat Arkadi Feldmann. Getragen wird das alles von der gemeinnützigen „Holocaust Project“-Organisation aus den USA.

Ein jeder Hinsicht erschütterndes, bewegendes Erlebnis ist dieser Abend – und eine Mahnung, die Gedanken von Elie Wiesel ernst zu nehmen, dass Schweigen den Unterdrückern hilft und nie den Unterdrückten.

