Hannover erhält Ehrenplakette des Europarats

Es ist sozusagen die Silbermedaille: Hannover hat am Freitag die Ehrenplakette des Europarates erhalten – als dritte von vier Stufen eines Auszeichnungsprogramms, mit dem das besondere europäische Engagement von Städten gewürdigt wird. Stufe Vier wäre dann der Europapreis, der ein- bis zweimal im Jahr vergeben wird. „Ich hoffe, dass ich es noch erleben kann, dass Hannover auch diesen Preis bekommt“, betonte Marlene Rupprecht, Ehrenmitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, bei der offiziellen Plakettenübergabe.

Vor zwei Jahren bei der Übergabe der Ehrenfahne als zweiter Auszeichnungsstufe konnte sie noch persönlich anwesend sein. Am Freitag war sie, coronabedingt, nur per Video zugeschaltet – wie auch alle anderen Teilnehmer der Veranstaltung. OB Belit Onay erinnerte dabei an die zahlreichen Aktivitäten, mit denen Hannover die europäische Zusammenarbeit fördere, sei es durch die Städtepartnerschaften, das Engagement im Friedensnetzwerk Mayors for Peace und etliche andere Projekte. „Wir können mit Fug und Recht sagen, Hannover lebt Europa, und Europa lebt in Hannover.“

Schüler stellen „coole Ideen“ vor

Besonders wichtig für die Verbreitung des europäischen Gedankens ist dabei die Einbindung der Jugend, etwa durch den regelmäßigen Jugendaustausch. Und mithilfe geeigneter Projekte auch in den Schulen. Wie das zweitägige sogenannte Wissenschaftsparlament, das in Zusammenarbeit mit dem Verein Politik zum Anfassen mit Zehntklässlern der Gerhart-Hauptmann-Realschule und der Leinetalschule durchgeführt worden war. Dessen Ergebnisse stellten die Schüler nun im Rahmen der Plakettenübergabe vor.

Mit vier Themen, die für die internationale Zusammenarbeit bedeutsam sind, haben sich die Jugendlichen beschäftigt: Klima, Europa, Flucht und Rassismus. Dabei haben sie einige „sehr coole Ideen“ entwickelt, wie OB Onay fand. Gerade die Jugendlichen mit Migrations- oder Fluchthintergrund konnten dabei eigene Erfahrungen einbringen. Ihr Fazit: Man muss drüber sprechen, mit verschiedensten medialen Instrumenten deutlich machen, dass Rassismus auch heute noch präsent ist. Sah OB Onay genauso: „Viele wissen nicht, dass Rassismus alltäglich ist“, sagte er.

Migranten zeigen, wie schön die Stadt ist

Doch auch zum Umgang mit Flüchtlingen konnten einige Jugendliche aus eigenen Erfahrungen etwas beitragen. „Ich wusste vor zwei Jahren nicht, dass es den Maschsee gibt“, sagte etwa Joana, „oder dass das Rathaus wunderschön ist. Man müsste den Migranten zeigen, was es in der Stadt alles gibt. Man verpasst sehr viel, erst recht als Jugendlicher.“ Angebote zur Identifikation mit der Stadt als Integrationsfaktor. Mitschüler Yilmaz ergänzte, wie wichtig eine stärkere Förderung von Sprachcafés wäre, auch als Orte der interkulturellen Begegnung.

Beim Thema Klima setzten auch die Jugendlichen aufs Fahrrad, dessen Nutzung man durch bessere Wege und diebstahlsichere Abstellmöglichkeiten wie etwa Fahrradboxen attraktiver machen müsste. Und auch der ÖPNV müsste zuverlässiger werden. Und um Europa für Jugendliche interessanter zu machen, sollten Themen der Gemeinschaft entsprechend auf einer Webseite aufbereitet werden, auf der sie sich dann äußern und auch abstimmen könnten.

Europa ist keine Selbstverständlichkeit

Europa sei eine Idee, die jeden Tag neu erarbeitet und erprobt werden müsse, mahnte Marlene Rupprecht. Es gehe darum, aufeinander zuzugehen, sich miteinander zu verstehen, auf gemeinsame Werte zu verständigen. „Dazu brauchen wir die Kinder und Jugendlichen“, sagte sie. „Die müssen wir dazu bringen, dass sie zusammen leben wollen.“ Denn Europa sei keine Selbstverständlichkeit.

Von Andreas Krasselt