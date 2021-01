Hannover

Eigentlich ist der Fall klar: Torsten Meyer (45) ist am 23. August 2019 bei seiner Ex-Freundin (50) eingebrochen und hat 7500 Euro gestohlen. Die Beweislage ist erdrückend: Das auffällig getunte Auto des Angeklagten wurde zur Tatzeit am Tatort in der Nordstadt gesehen. Sein Handy war in der Funkzelle eingeloggt. Seine Fingerspuren befanden sich am Küchenfenster, durch das der Einbrecher eingedrungen war. Einer Bekannten offenbarte er, dass er bei seiner Ex einsteigen wolle. Die Wohnung war gezielt nach dem Geld durchsucht worden. Laut des Opfers wusste nur Torsten Meyer von dem Geld. Die Überwachungskamera in der Wohnung war gelöscht worden. Der Angeklagte kannte das Passwort für die Kamera.

Weiterer Prozesstermin nötig

Doch in dem Schöffenprozess ist eigentlich nichts klar. Auf Antrag der Opfer-Anwältin Anne Deneke musste Richter Ingo Augenreich einen weiteren Termin finden. Eine wichtige Zeugin war nicht erschienen. Der Richter wollte urteilen, ohne die Zeugin zu hören. Auf Antrag der Anwältin musste das Schöffengericht entscheiden: „Die Zeugin ist entscheidungserheblich.“

Der Einbruch ist für die 50-Jährige in mehrfacher Hinsicht traumatisch. Durch das Küchenfenster war im Januar 2017 ihr damaliger Ex-Freund eingedrungen. Mit 18 Messerstichen hätte er sie beinahe getötet. Er bekam neun Jahre Gefängnis. Das Geld, das der Dieb entwendete, war die Opferentschädigung. Den Angeklagten hatte sie während des Prozesses Mitte 2017 kennengelernt.

Opfer muss sich kriminelle Dinge vorwerfen lassen

Das Pech mit den Männern blieb der Frau treu. Torsten Meyer stalkte sie. Als sie kurz vor dem Einbruch verreiste, rief er sie 200 Mal auf der Zugfahrt an.

Doch am Donnerstag musste sich die Frau im Zeugenstand wie eine Verbrecherin behandeln lassen. Da waren die Anwälte des Angeklagten: „Hatten Sie eine Drogenrazzia im Haus?“. „Haben Sie Zeugen Geld geboten, um unseren Mandanten ans Messer zu liefern?“. Der Anwalt legte angebliche Schriftstücke der Frau, aus denen hervorgehen sollte, dass es sich bei der Diebesbeute um Drogengeld handle. Nichts davon steht in den Akten, nichts davon ist auch nur annähernd bewiesen.

Richter zweifelt an der Aussage des Opfers

Anstatt das Opfer zu schützen, ließ Richter Augenreich die Anwälte gewähren. Opferanwältin Deneke musste lautstark gegen die Kriminalisierung ihrer Mandantin intervenieren. Der Richter hatte zuvor die Zeugin gezwiebelt. Angeblich habe sie gesagt, dass ein Teil der Beute in einer Jacke versteckt gewesen sei. Vor Gericht sagte die 50-Jährige, dass sich die komplette Summe in einer Tasche befand. Anwältin Deneke hielt dem Richter dann vor, dass ihre Mandantin das genau so bei der Polizei ausgesagt hatte. Der Richter fragte entgeistert: „Warum steht es dann anders in der Anklage?“. „Das müssen sie die Zeugin nicht fragen“, lautete die Antwort der Rechtsanwältin.

Auch in anderer Hinsicht war der Richter schlecht vorbereitet. So hatte er keine Scham, einzuräumen: „Ich kenne die Fotos der Örtlichkeiten nicht.“ Es ging darum, wie die Fingerabdrücke des Angeklagten ans Fenster gekommen sein könnten, wenn nicht beim Einbruch. Weiter am 28. Januar

Von Thomas Nagel