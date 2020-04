Gastronomin verzweifelt am Rettungsschirm der Stadt

Hannover

Ihr Auto, einen Audi, wird sie verkaufen müssen. Für ihre festangestellte Servicekraft hat sie Kurzarbeit beantragt. Und sie selbst rechnet damit, dass ihr auf Sicht wohl nur Grundsicherung bleibt. Christine Hoppe, Chefin des Restaurants „Frau Hoppe“ in Waldhausen und dem „Caférant“ am Friedhof Engesohde, ist Opfer der Corona-Krise. Dass sie gerade noch unter den Rettungsschirm der Stadt für die Wirtschaft schlüpfen konnte, hat sie nur der Beharrlichkeit ihrer Steuerberaterin Susanne Behrends zu verdanken.

„Corona-Soforthilfe für die Wirtschaft – das wäre auch was für Sie“, hatte die Expertin Hoppe vorgeschlagen. Im Windhundverfahren, so war von Anfang an klar, würde die Stadt zehn Millionen Euro an freiwilliger Leistung ausschütten. Doch die großartige Geste, so steht inzwischen fest, hat durchaus Tücken.

Fristen knapp bemessen

Das größte Problem ist, dass der Rettungsschirm nicht mehr reicht. Nach Antrag 2658 war Schluss – Hoppe konnte sich mit Nummer 2378 gerade eben noch Chancen auf Hilfe ausrechnen. Auf ihren Antrag bekam Steuerberaterin Behrends am Mittwoch um 13.35 Uhr eine Mail des städtischen Fachbereichs Finanzen. Bis Donnerstag um 8 Uhr sollte sie betriebswirtschaftliche Auswertungsberichte für die Monate Februar und März nachreichen sowie Kostenaufstellungen für April und Mai.

„Diese Frist ist viel zu kurz gesetzt“, findet die Steuerberaterin. Die Kleinstgewerbetreibenden seien gerade dabei, die Listen für den betriebswirtschaftlichen Aufwand im Februar einzureichen. Da noch mehr zu fordern, sei „unrealistisch“. Die Glaubwürdigkeit einer Ernst gemeinten Hilfestellung der Stadt werde „nachhaltig erschüttert“.

Verständnis für Verspätung

Das alles, so erfuhr die NP, sind Argumente, für die man im städtischen Fachbereich Finanzen durchaus Verständnis habe. „Kein Antrag auf Corona-Soforthilfe wurde abgelehnt, bloß weil die vollständigen Unterlagen ein paar Stunden zu spät eingingen“, hieß es. Und: „Wir lassen immer mit uns reden.“

„Allen Antragstellern wurde zweimal angekündigt, dass Unterlagen einzureichen sind. Zunächst bereits im Antragsformular und dann ein zweites Mal in einer automatischen Eingangsbestätigung“, sagt Stadtsprecher Udo Möller. Er versichert: „Plausible Anträge werden ohne die Nachforderung von Unterlagen geprüft und bewilligt.“ In Einzelfällen sei die Fördersumme sogar höher, als zunächst ersichtlich gewesen sei.

Das Team, das innerhalb von fünf Tagen den Rettungsschirm aufspannte, war über manche Anrufe und Nachfragen sehr irritiert. „Die Menschen stehen unter Dampf. Viele haben Angst um ihre Existenz“, kam bei den Mitarbeitern an. Allerdings wurden sie gelegentlich auch mit „fette Beamte, keine Ahnung von Wirtschaft“ beschimpft. Einer bekam den Wutausbruch eines Unternehmers ab, nachdem er diesem klargemacht hatte, dass eine mögliche Gewinnentnahme von 3000 statt 5000 Euro in diesem Monat eben kein Fall für den Rettungsschirm sei.

Team macht Überstunden

„Gut, dass solche Fälle selten sind“, heißt es. „Die meisten bedanken sich für die Hilfe.“ Damit die wirklich schnell kommt, mache das Team gern Überstunden, sei auch am Wochenende im Einsatz gewesen.

Nach Krisenintervention von beiden Seiten rollt auch die Hilfe für Fall Nummer 2378, Christine Hoppe, an. Die 58-Jährige kämpft jetzt mit Liefer- und Abholservice um das Überleben ihres Restaurants („Zu Ostern gibt es Lammhaxe. Hoffentlich wird das ein Renner“) und wünscht sich, auch wenn das vorübergehend nur mit Hartz IV klappt, vor allem eins: „Hoffentlich kommt bald die Leichtigkeit des Seins zurück.“

Von Vera König