Hannover

Aus Bußgeldern für Geschwindigkeitsübertretungen und wegen Rotlichtverstößen verzeichnet die Stadt Hannover bislang rund 3,37 Millionen Euro Einnahmen – deutlich weniger als die 4,1 Millionen vom Vorjahr, ein Rückgang um fast 22 Prozent.

Der größte Teil kommt aus der Geschwindigkeitskontrolle (wobei hier auch einige Geräte auf Rotlicht reagieren): Rund 3,2 Millionen Euro. Die Einnahmen aus Bußgeldern aus allein für Rotlichtverstöße installierten Anlagen betrug bislang 170.000 Euro.

Weniger Tempoverstöße

Die Zahl der an stationären Blitzern registrierten Geschwindigkeitsverstöße liegt mit etwa 50.600 deutlich unter den 84.000 vom Vorjahr. Mobil sind laut Stadtverwaltung bislang etwa 20.000 Verstöße festgestellt worden – das entspricht dem Vorjahresniveau. Insgesamt sind allein von der Stadt 5500 Rotlichtmissachter erwischt worden – 900 mehr als im Vorjahr, ein Anstieg um knapp 20 Prozent. Im Vor-Corona-Jahr 2019 wurden noch 97.500 Temposünder durch städtische Kontrollstationen erfasst, beim Rotlicht waren es mehr als 6000 Fälle.

Verhalten verbessert?

Warum das jetzt weniger ist? Die Stadtverwaltung vermutet: „Grundsätzlich haben sich die Autofahrer und -fahrerinnen offensichtlich besser an die geltenden Verkehrsregeln gehalten als in den Vorjahren.“ Außerdem habe der Individualverkehr „coronabedingt gegenüber den Vorjahren etwas abgenommen“. Zudem sei der mobile Messanhänger durch Vandalismus – er wurde im August in Brand gesetzt - zerstört worden, Ersatz stehe erst seit wenigen Wochen bereit. Und es gab einige Überwachungspunkte, wo Baustellen waren, so dass nicht gemessen wurde, etwa an der Bornumer Straße.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die „Spitzenreiter“

Den Spitzenwert festgestellter Verstöße liefert wieder einmal die Anlage am Westschnellweg (B3/B6), auf Höhe Limmerstraße mit bisher knapp 10.500 Tempo-Verstößen.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit war 161 Kilometer pro Stunde bei erlaubtem Tempo 50 in Stöcken auf der Mecklenheidestraße in Höhe des VW-Werkes, Fahrtrichtung B6.

Einnahmen durch Bußgelder wegen Tempo- und Rotlichtverstößen 2021. Quelle: flei/rahü

Aktuelle Blitzer

Derzeit sind in der Stadt Hannover 13 Rotlichtüberwachungsanlagen, 13 stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen, vier kombinierte Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen im Einsatz – also 30 und damit fünf weniger als im vorigen Jahr. Dazu kommen zwei mit Überwachungstechnik versehene Fahrzeuge und der erneut angeschaffte mobile Messanhänger („Blitzer Bernd“ oder auch „Tarnkappen-Blitzer“ genannt) im Einsatz.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Drei neue Anlagen geplant

Im kommenden Jahr sollen eine weitere Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in der Hildesheimer Straße in der Nähe des Aegi, eine Rotlichtüberwachung in der Herrenhäuser Straße/Böttcherstraße sowie eine Rotlichtüberwachung an der Ecke Wunstorfer Landstraße/Richard-Latthorf-Straße in Betrieb genommen werden.

Von Ralph Hübner