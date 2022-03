Hannover

Für Peter Standke war die Nacht zu Sonnabend früh beendet. Schon um 4 Uhr morgens saß er auf seiner Kehrmaschine, um den Marstall von den Hinterlassenschaften des Vorabends zu befreien. „Das wird immer mehr“, schimpft er nach Dienstschluss, allein für diesen Bereich brauche er mittlerweile eine Stunde.

Immer mehr Müll. Drei Wörter, die die Pandemie aus Sicht des Abfallentsorgers Aha ganz gut zusammenfassen. Aber auch immer mehr Menschen, die etwas dagegen unternehmen. Fast 20.000 (2019: 13.000) beteiligten sich am Sonnabend bei „Hannover bleibt putzmunter!“, der 16. Auflage des Frühjahrsputzes von aha und der Landeshauptstadt. So kamen am Ende 10.000 Säcke zusammen, gefüllt mit etlichen Masken, Kaffeebechern, To-go-Geschirr. Die Pandemie lässt grüßen.

„Wir merken das oft: Je schlechter die Stimmungslage, desto geringer die Hemmschwelle, Müll auf die Straße zu schmeißen“, sagt Mathias Quast, Leiter der Stadtreinigung. “Den Menschen ist nicht bewusst, was sie damit anrichten“, ergänzt Marcus Olm von der Mertesacker-Stiftung. Der „Hannover sauber!“-Partner hat für Kinder eine Müllsammelrallye konzipiert, Olm zeigt am Mühlenberger Markt auf eine Gruppe von Jungs, die verwehtem Plastik hinterherjagen. „Umweltschutz ist wichtig“, so viel ist Can (10) noch zu entlocken, bevor er wieder zu seinen Freunden stößt.

Für die Umwelt: Can (10) sammelt am Mühlenberger Markt Müll auf. Quelle: Franson

Es gibt noch eine weitere Zahl, die das Problem mit illegaler Müllentsorgung veranschaulicht: 1927 Ordnungswidrigkeiten wurden 2021 in Hannover eingeleitet, fast doppelt so viel wie 2019. „Wir wollen eine Null-Toleranz-Strategie fahren“, erklärt Quast. Eine mündliche Verwarnung gibt es dann nicht mehr – und so werden für jeden weggeworfenen Zigarettenstummel 50 Euro fällig.