Hannover

Per Stichwahl wird in Hannover am Sonntag der künftige Oberbürgermeister bestimmt. Seit 8 Uhr haben die Wahllokale geöffnet, noch bis 18 Uhr können die Stimmen abgegeben werden. Verfolgen Sie hier den Wahltag:

+++ Um 12 Uhr liegt die Wahlbeteiligung nach Angaben der Stadt bei 20,5 Prozent – vor zwei Wochen war...