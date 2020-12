Hannover beschließt Obdachlosen-WGs – aber keine Unterbringung in Hotels

Hannover

Bis zu 100 Obdachlose waren zwischenzeitlich in der Notunterkunft Naturfreundehaus untergebracht. Im Oktober machte die Stadt das Angebot dicht – und sorgte für massiven Protest. Jetzt hat die Politik einstimmig den Weg freigemacht für ein Nachfolgeprojekt. In einer Sondersitzung von Bau- und Sozialausschuss hat diese am Mittwoch grünes Licht für das Programm „Plan B – OK“ gegeben, bei dem bis zu 70 Obdachlose in kleinen Wohngemeinschaften untergebracht werden sollen.

Bereits kurzfristig will die Stadt 21 Plätze an der Cäcilienstraße in Döhren schaffen. Dort waren zuvor in einem Wohnprojekt Flüchtlinge untergebracht. In dem Haus gibt es acht Wohnungen, von denen sieben für Obdachlose vorgesehen sind, die jeweils ein eigenes Zimmer haben und sich Küche und Bad teilen sollen – wie in einer WG. Die achte Wohnung ist für die Sozialarbeiter vorgesehen, die Dienst in der Unterkunft haben. Die Wohnungen sollen im Januar bezugsfertig sein.

Anzeige

Stadt sucht Unterkunft für bis zu 70 Obdachlose

Wo später die bis zu 70 Obdachlosen untergebracht werden sollen, steht noch nicht endgültig fest. Laut Stadt laufen dazu noch die Verhandlungen. Sie hofft jedoch, die ersten Wohnungen Mitte des Jahres in Betrieb nehmen zu können. Das Programm ist erst einmal auf drei Jahre ausgelegt. Die Stadt Hannover plant für die Immobilien und den Betrieb Kosten in Höhe von rund 2,25 Millionen Euro für drei Jahre ein. Die Region Hannover gibt 600.000 Euro für das pädagogische Grundangebot und einen Teil der Unterbringungskosten.

Laut Stadtbaurat Thomas Vielhaber ist das Ziel, „dauerhaft an der Obdachlosigkeit“ der untergebrachten Personen etwas zu ändern. Deshalb steht diesen das Angebot zunächst nur für drei Monate zur Verfügung. In dieser Zeit sollen neue Perspektiven entwickelt zu werden, zum Beispiel die Unterbringung in einer festen Wohnung.

Verein fordert Anmietung von Hotels

Dennoch gibt es weiterhin Kritik an der Obdachlosen-Unterbringung durch die Stadt. Reinhold Fahlbusch, Vorsitzender des Vereins „Stimme der Ungehörten“, forderte in einem offenen Brief, dass die Stadt Hotels für die Unterbringung für Obdachlosen anmieten sollte. So wie es jetzt auch eine Reihe von großzügigen Bürgern und Hilfsorganisationen möglich machen, die für 34 Obdachlose Zimmer in der City angemietet haben.

Fahlbusch ist überzeugt, dass das „nicht teurer“ ist als die Unterbringung in Massenunterkünften. Die Hotelunterbringung sei „gleichzeitig Wirtschaftsförderung“. Insolvente Hotels würden dem Kämmerer „keine Gewerbesteuer mehr zahlen, warnt Fahlbusch. Auch die Linken forderten in einem Antrag unter anderem, dass Hotels für Obdachlose angemietet werden sollten.

Lesen Sie auch

Baudezernent Vielhaber hält jedoch wenig von diesem Weg. „Wir können uns nicht abhängig machen vom Hotelmarkt“, erklärte er. Zwar gebe es in Hotels derzeit „gute Konditionen“, weil diese wegen der Corona-Pandemie fast keine Nachfrage haben. Das allerdings kann sich bald wieder ändern. Das sieht auch SPD-Fraktionschef Lars Kelich so: „Ich glaube nicht, dass das eine nachhaltige Lösung ist“. Die Stadt solle die Unterbringung von Obdachlosen „nicht in private Hände geben“.

Neue Notunterkunft für Prostituierte

In der Kritik steht allerdings auch seitens der SPD die große Notunterkunft Alter Flughafen in Vahrenheide, die früher ein Möbelhaus war. Sie ist auch Fahlbusch ein besonderer Dorn im Auge, weil die Unterbringung dort aus seiner Sicht nicht menschenwürdig ist. In der Unterkunft gibt es aktuell gut hundert Plätze für Obdachlose. „Mittelfristig“ will Kelich diese schließen „oder komplett umbauen“.

Unser Adventskalender per Mail Rezepte für die Vorweihnachtszeit, Bastel- und Deko-Tipps, Ausflugstipps für die Feiertage und natürlich aktuelle Nachrichten rund um das Fest und Corona – jeden Tag ein neues Türchen.

Eine neue Notunterkunft speziell für Frauen will die Stadt noch im Dezember an der Langensalzastraße (Südstadt) in Betrieb nehmen. Dabei handelt es sich um eine Tagesschlafstelle, die von 10 bis 16 Uhr öffnen soll. Laut Baudezernent Vielhaber kommt diese vor allem für Frauen in Frage, die „beispielsweise nachts aufgrund von Prostitution oder Drogensucht nicht die üblichen Notschlafstellen nutzen können“. In der Einrichtung soll es fünf Doppelzimmer mit zehn Betten geben.

Von Christian Bohnenkamp