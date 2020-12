Hannover

Nach Münster, Ulm und Hamburg bekommt nun auch Hannover sein interreligiöses und interkulturelles Lernhaus für Frauen – immerhin für ein Jahr. Dann „wandert“ es ebenfalls für jeweils zwölf Monate in vier andere niedersächsische Städte. Kulturmittlerinnen werden schließlich überall gebraucht. Aber was ist das eigentlich? Und wofür sind diese nötig? Zum „ Brückenbauen“, sagt Projektleiterin Vivien Neugebauer. „Zum Brückenbauen in einer vielfältigen Gesellschaft.“

So sieht das aus: Frauen mit unterschiedlichen kulturellem und religiösen Hintergrund treffen sich regelmäßig, tauschen sich aus, lernen voneinander und tragen ihre Erkenntnisse in ihre Communitys, in ihre Berufe und auch in ihre Familien. Nach einem Jahr winkt jeder Frau der zertifizierte Abschluss „Kulturmittlerin“ dafür, dass sie nicht nur ihr Wissen geteilt haben, sondern auch Kommunikationstechniken geübt, „Dialoghaltung entwickelt“ und Handlungsstrategien „von transkulturellen und interreligiösen Konflikten“ - so steht es im Flyer - erarbeitet haben.

Die Multiplikatorinnen bekommen also eine Art Handwerkszeug für den wertvollen Austausch mit anderen – oft auch religiösen – Gruppen. Oder einfach Menschen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen. Das Kennenlernen, das Miteinander arbeiten soll Hürden überwinden und zum Beispiel in der Kita-, Schul- oder Flüchtlingsarbeit hilfreich sein – ein Grund, warum Oberbürgermeister Belit Onay das Grußwort sprach. „Klassische Integrationsschnittstellen eignen sich natürlich sehr gut“, so Neugebauer. „Man benötigt hier nicht nur Übersetzerinnen, sondern eben auch Vermittlerinnen“, um herauszufinden, wie das Gegenüber tickt, das in einer anderen Welt großgeworden ist.

Auch gut für die Bewerbungsmappe

„Diese Kulturmittlerinnen bekommen eine berufliche Zusatzqualifikation, können beratend tätig sein, können helfen, Konflikte zu lösen, die eben auch aus Vielfalt entstehen kann“, so Neugebauer, Religionswissenschaftlerin und pädagogische Mitarbeiterin der Evangelischen Erwachsenenbildung Niedersachsens. „Damit können sich Frauen auch besser bewerben oder haben eine Zusatzqualifikation für den beruflichen Wiedereinstieg.“ Vernetzen könnten und sollten sie sich ohnehin.

Erst einmal online in der Pandemie

Das passiert in der Corona-Pandemie erst einmal virtuell. Am Mittwoch konnten sich jene Frauen, die in Niedersachsen dabei sind, schon einmal über ein Online-Treffen anschauen und in der Videokonferenz miteinander reden. Der Startschuss des Lernhauses Hannover wurde auf den 25. Januar gelegt. Falls Corona es noch nicht zulässt, „kann der Termin auch noch etwas verschoben werden. Es ist ja schöner, wenn man sich direkt treffen kann“, weiß Neugebauer.

„Persönliche Begegnungen sind natürlich viel intensiver“, stimmt Rebecca Seidler zu, die für die jüdische Community dabei ist. Aber Online funktioniere das auch: „Man muss sich den Gegebenheiten wie jetzt Corona anpassen und Frauen sind in der Regel anpassungsfähiger.“ Ihr ist die Begegnung wichtig, gleich, ob sie online oder persönlich stattfindet: „Vielfalt heißt ja, auf Unterschiede zu schauen, diese annehmen, zu tolerieren, zu akzeptieren, und genau das wird durch die Begegnung gefördert. Man spricht mit jemanden und nicht über jemanden.“

Lernhaus für Hannover kostet 12.000 Euro

Gefördert wird das 12.000-Euro-Projekt für Hannover von der Hanns-Lilje-Stiftung, der Klosterkammer, der Dr.-Buhmann-Stiftung und der Konföderation evangelischer Kirche in Niedersachsen.

Ob evangelisch, katholisch, ob jüdisch, muslimisch, atheistisch oder hinduistisch - es geht um Begegnungen, die gerade in dieser Zeit wichtig sind. „Und unsere Welt vielleicht etwas friedlicher machen“, hofft Rebecca Seidler.

