Hannover

„Summersaver“ steht auf den Plakaten, die Denise Hahn (28) für die Investoren in der Kulisse der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ aufgebaut hat. „Vielleicht ein Bräunungsmittel“, mutmaßt Judith Williams (49), die als potenzielle Geldgeberin („Sie ist mein Beauty-Guru“) im Visier der jungen Gründerin aus Hannover war. Das Rennen machte ein anderer, der das Potenzial von Hahns Erfindung erkannte.

250.000 Euro bot Unternehmer Ralf Dümmel (52) für 20 Prozent Beteiligung an „Summersaver“. Warum? „Denise löst ein Problem, das viele Männer und Frauen haben“, ist sein offizielles Statement nach der Sendung auf Vox. Denn die Hannoveranerin hatte ihren Anti-Wundreib-Stick souverän verkauft – und eine persönliche Geschichte erzählt, wie aus der „kleinen Geschäftsidee ein großes Business“ werden kann.

25 Kilo Übergewicht – deshalb erfindet Hahn den „Summersaver“

25 Kilo habe sie nach einer Krankheit zugenommen, im Mexiko-Urlaub durch Sand, Salzwasser und Hitze sehr darunter gelitten, dass die Haut an den Innenseiten der Oberschenkel gerieben hatte. „Ich konnte nicht ohne Schmerzen gehen“, berichtete Hahn und zeigte Fotos aus dieser Lebensphase. Sie suchte eine Lösung, probierte Vaseline, Babypuder und Strumpfbänder aus. Und erfand den „Summersaver“ als „perfekten Begleiter für die Handtasche“.

Kein Reiben mehr: Denise Hahn (links) und ein Model zeigen, wie der „Summersaver“ funktioniert. Quelle: Vox / Frank W. Hempel

Die Show wurde vergangenen Sommer aufgezeichnet, zu dem Zeitpunkt hatte Hahn allerdings erst etwa 300 Stück verkauft, aber „nur positive Rückmeldungen“ bekommen. Williams lehnte ab – „da fehlt noch was in der Rezeptur“, Vitamin E, Pfirsichduft, Kokos- und Mandelöl überzeugten sich nicht. Carsten Maschmeyer (62) erkannte das Potenzial, weil er als Zielgruppe auch Sportler, vor allem Läufer, identifizierte. Dagegen sprach nur ein Grundsatz: „Wir machen keine Kosmetik.“

Georg Kofler (64) wollte einsteigen („Ihre Durchsetzungskraft imponiert mir“), auch Nils Glagau (45) attestierte der Hannoveranerin, sie sei „eine außergewöhnliche Frau“. So kam die 28-Jährige auch an in der Vox-Show: „Meine Persönlichkeit steckt in diesem Produkt, ein großer Konzern kann das nicht“, betonte sie.

Hahn entschied sich für Ralf Dümmels Investition – „ich brauche Manpower und Knowhow in Marketing und Vertrieb“. Denn in drei Jahren will sie mit dem Stick (kostet derzeit 16,99 Euro) fünf bis sieben Millionen Euro Umsatz machen. Ihr Argument: „Laut Statistik ist jede zweite deutsche Frau übergewichtig.“ Außerdem könne man mit dem „Summersaver“ Blasen in neuen Sneakers und Pumps verhindern.

Nach der Entscheidung und dem Geldsegen jubelte sie: „Es bestärkt mich darin, etwas zu wagen.“ Gerade Frauen seien ängstlich, würden vor Unternehmensgründungen zurückschrecken. Aber: „Es kann funktionieren, wenn man an sich glaubt und hart arbeitet.“

Darum blitzt „Hardcork“ bei den Investoren ab

Hart gearbeitet hat auch der zweite Kandidat aus Hannover in der Pfingstmontag-Sendung: Rouven Brauers (47) hat viele Jahre Erfahrung in die Entwicklung des Stoffes „Hardcork“ gesteckt. Und mit Alexander Gebler (53) einen „Business Angel“ zur Unterstützung. Bislang konstruierte Brauers mit der Mischung aus Korkgranulat, Fasern und Harz vor allem Skateboards und Surfbretter. Das Ziel ist aber größer: „Wir wollen Kunststoff verdrängen.“ Für eine Million Euro würde das Duo Firmenanteile abgeben.

Rouven Brauers baut Surfbretter und Skateboards aus Kork. Quelle: Nancy Heusel

Mit der gewagten Kalkulation bissen die Hannoveraner allerdings auf Granit. Carsten Maschmeyer erkannte wohl, dass der „ökologische Fußabdruck“ vieler Produkte verbessert werden könnte, da Kork im Wachstum mehr CO2 binde, als bei der Verarbeitung freigesetzt werde. Doch die Geschäftsidee war den „Löwen“ entweder „zu vage“ (Dagmar Wöhrl, 67) oder barg „zu viel Risiko“ (Georg Kofler). Auch die Bewertung mit einer Million Euro fanden sie „nicht gerechtfertigt“.

Gescheitert: Rouven Brauers (links) und Alexander Gebler präsentieren „Hardcork“. Quelle: Vox/Frank W. Hempel

Das Hannover-Duo nahm es gelassen hin, dass ihre „Spanplatte 2.0“ bei den Investoren abblitzte. „Dann wachsen wir eben langsam“, sagte Gebler fast trotzig nach dem Auftritt. An „Hardcork“ halten sie fest. „Wir werden unsere grüne Revolution durchsetzen.“

Von Andrea Tratner