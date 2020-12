Hannover

Der zweite Lockdown seit Anfang November – er setzt den Unternehmen und Unternehmern wirtschaftlich noch einmal erheblich zu. Bei einer Blitzumfrage der IHK Hannover Mitte/Ende November unter den Mitgliedern hat knapp die Hälfte der Befragten angegeben, eine mögliche Zahlungsunfähigkeit sei inzwischen eine Frage von Wochen, nicht mehr von Monaten. Und: 48 Prozent haben angekündigt, geplante Investitionen zu verschieben. „Auch das klingt gefährlich, denn man muss sich fragen, ob es noch ein später gibt“, sagt Guido Langemann, Abteilungsleiter Handel und Dienstleistungen bei der IHK Hannover.

Rund 2000 Betriebe aus allen Bereichen und aus weiten Teilen Niedersachsens neben Hannover hatten an der Umfrage teilgenommen. Sie sollte Aufschluss darüber geben, welche konkreten Auswirkungen der erneute Lockdown auf das Geschäft der IHK-Mitglieder hat. Dabei zeigte sich auch, dass es Branchen gibt, die der Krise bislang trotzen – immerhin 39 Prozent der Befragten gaben an, dass die Pandemie keine Auswirkungen hat. Dazu zählen etwa Garten-und Baumärkte, aber auch Möbelhäuser und Fahrradgeschäfte. Vor allem bei den E-Bikes hat es eine steigende Nachfrage gegeben. Begründung: „Als Ersatz für einen Urlaub haben die Leute Geld ausgegeben für ihr Zuhause oder Hobby“, so Guido Langemann.

Anzeige

Unternehmen setzten verstärkt auf Digitalisierung

Grundsätzlich aber sorgt der Lockdown durch die Pandemie bei den Betrieben für wirtschaftliche Einbrüche. So haben 39 Prozent angegeben, dass sie, um Verluste auszugleichen, an das Ersparte gegangen sind. „Das ist jetzt aufgebraucht oder weitestgehend aufgebraucht. Auch, weil die schnellen Hilfen nicht gekommen sind“, sagt der Abteilungsleiter. Dazu gibt es eine Reihe von Unternehmen (26 Prozent), die aktuell Liquiditätsengpässe haben. Zu den Branchen, denen es wirtschaftlich besonders schlecht geht, gehört neben der Gastronomie vor allem der Einzelhandel in der Innenstadt.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Strukturelle Probleme hat es für den Handel durch das Online-Geschäft vorher schon gegeben. Der Lockdown hat jetzt noch als Brandbeschleuniger gewirkt. Und dann kann es schnell existenzgefährdend werden bei festen Kosten wie die Miete“, so Guido Langemann weiter. Als Maßnahmen, der drohenden Insolvenz entgegenzuwirken, haben die meisten Unternehmen angegeben, sie würden Einsparungen und Rationalisierungen vornehmen (41 Prozent) sowie verstärkt auf Digitalisierung setzen (38 Prozent). Auch die Online-Präsenz auszubauen, ist vielen Unternehmen wichtig geworden (29 Prozent). „Das Umstellen des Geschäftskonzeptes überlegen sich außerdem knapp ein Viertel der Befragten. Wir haben hier einen massiven Umbruch durch die Digitalisierung“, sagt der IHK-Abteilungsleiter.

Messebauer Hoffmann erfindet sich neu – erfolgreich

Unternehmen im Umbruch durch die Pandemie: Dafür steht das Unternehmen Hoffmann Messebau aus Höver exemplarisch. Als wegen der Pandemie reihenweise die Aufträge wegbrachen, erfand Firmenchef Tim-Alexander Karußeit das Unternehmen neu. Statt Messeständen baute die Firma mit ihren rund 35 Mitarbeitern bundesweit Corona-Ambulanzen und ein Behelfskrankenhaus auf dem hannoverschen Messegelände. Zudem gestaltete die Firma Raumsysteme für Seniorenheime, um Angehörigen Besuche unter Einhaltung der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu ermöglichen – die Lösungen reichten von einfachen Trennwänden bis zu Besuchszimmern.

Parallel baute das Unternehmen Hoffmann sich noch als handwerklicher Komplettdienstleister für hochwertige Renovierungen und Modernisierungen für Privatleute und Unternehmen auf. Neben dem Messebau, dem sich das Unternehmen weiterhin treu geblieben ist, auch wenn es aktuell nichts zu bauen gibt, da Messen coronabedingt nicht stattfinden. Für seine kreativen Lösungen in der Corona-Zeit wurde das Unternehmen Hoffmann aus Höver sogar mit dem mit 5000 Euro dotierten Mutmacher-Sonderpreis der KfW-Bankengruppe ausgezeichnet. „Für uns ist die Firma Hoffmann ein Paradebeispiel, wie man mit Kreativität durch die Krise kommen kann“, sagt Guido Langemann.

Digitale nach Corona bleibt – aus Hygienegründen

Er geht davon aus, dass auch nach Corona weite Teile in der Wirtschaft digital bleiben, etwa das digitale Einkaufen. „Darauf müssen die Unternehmer eine Antwort finden.“ Das Digitale könne aber auch beim Griechen um die Ecke einziehen. Aus Hygienegründen könne der Wirt eine digitale Speisekarte aufbauen, das Gericht bestelle sich der Gast dann per QR-Code über sein Smartphone. „Die ewig angegrabbelte Speisekarte hätte dann ausgedient.“

Von Andreas Voigt