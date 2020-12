Hannover

Bei der Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 hatte Hannover gegenüber Chemnitz den Kürzeren gezogen. Nun kommen laut einem Artikel der Süddeutschen Zeitung Zweifel am Auswahlverfahren auf. Das Blatt berichtete am Freitag von fragwürdigen Verbindungen zwischen Beratern, die für mehrere Bewerber tätig waren, und der Jury.

„In der Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung werden schwere Vorwürfe erhoben. Es geht hier um den Ruf eines international renommierten Wettbewerbs und um viel Geld", so Hannovers Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf. „Die Städte haben allein in der Bewerbungsphase Millionen Steuergelder investiert. Und der Nutzen für die Gewinnerstadt ist enorm. Gerade bei einem so bedeutenden Wettbewerb sind Transparenz und Nachvollziehbarkeit wichtig.“

Mangel an Transparenz?

Doch an Transparenz scheint es in der Szene rund um die Kulturhauptstadtbewerbungen zu mangeln. Die Zeitung berichtet von einem eher undurchsichtigen, teils seit vielen Jahren bestehenden Beziehungsgeflecht, einem Netzwerk, das die gesamte Bewerberlandschaft zu durchziehen scheint – und laut Süddeutscher Zeitung an internationale Organisationen im Sport wie die FIFA erinnert, die wiederholt durch Korruption in die Schlagzeilen geraten sind.

Wobei einige wenige Namen immer wieder auftauchen. So können etwa der Brite Neil Peterson und der Holländer Mattjis Maussen auf eine erstaunliche Erfolgsquote bei der Beratung von Bewerbern verweisen: 18 Städte, die in den vergangenen Jahren ihre Dienste annahmen, konnten auch den Titel erringen. 18 von 22 für die Jahre 2015 bis 2025.

Enge geschäftliche Verbindungen

Auch in diesem Jahr war Maussen für Chemnitz aktiv. Die Süddeutsche berichtet zudem über enge geschäftliche Verbindungen Maussens zu Juri Suchánek, einem Mitglied der Auswahljury. Auch zu einem anderen Jurymitglied hatte Maussen Beziehungen: Jelle Burggraaff war Chefmanager der Kulturhauptstadt Leeuwarden 2018, an deren Bewerbung Maussen mitgewirkt hatte. Die Jury sieht in diesen Konstellationen indes offenbar keine Probleme. Die Süddeutsche zitiert deren Vorsitzende Sylvia Amann: „Es gibt keine Interessenkonflikte.“

Immer dabei: Ulrich Fuchs, hier 2013 in Hamburg, ist als Berater eine zentrale Figur im Vergabeverfahren. Quelle: dpa

Eine weitere feste Größe in diesem Beziehungsgeflecht ist der ehemalige Bremer Theaterdramaturg Ulrich Fuchs. Der heute 69-Jährige hatte als Berater maßgeblich den Kulturhauptstädten Linz (2019) und Marseille (2013) zum Titel verholfen, anschließend war er bis 2018 Mitglied der Auswahljury und sogar zeitweise ihr Vorsitzender.

Ein umtriebiges Ehepaar

Fuchs soll laut dem Bericht das Engagement Maussens in Chemnitz eingefädelt haben. Darüber hinaus stand er aber auch als eine Art neutraler Beobachter im Auftrag der Kulturstiftung der Länder sämtlichen Bewerbern als Berater zur Verfügung und hielt dort teils vertrauliche Workshops ab.

Als weitere Mitspielerin in diesem Reigen erscheint Fuchs' Ehefrau Pia Leydolt-Fuchs. In Chemnitz war sie laut der Süddeutschen im Kernteam tätig, erarbeitete ein Konzept für Bürgerbeteiligung und ein Kapitel im Bewerbungsbuch. Noch im November 2019 aber war sie auch in Hannover an der Erarbeitung einer Kulturlangzeitstrategie beteiligt, zusammen mit dem Berliner Kulturberater Patrick Föhl, der 2017 dadurch auffiel, dass er mit Nürnberg und Kassel bei zwei konkurrierenden Kulturhauptstadtbewerbern unter Vertrag stand. Den Vorwurf eines Interessenkonflikts habe er schon damals als „konstruiert“ von sich gewiesen.

Keine vertraulichen Infos durchgesickert

Dass etwa durch die Tätigkeit von Pia Leydolt-Fuchs in Hannover vertrauliche Informationen aus dem Bewerbungsprozess durchgesickert sein könnten, hält Hannovers Kulturdezernentin Beckedorf indes für unwahrscheinlich. Leydolt-Fuchs habe gemeinsam mit Patrick Föhl die Stadt punktuell bei der Erarbeitung des Kulturentwicklungsplans (KEP) unterstützt, stellte sie klar, „und nicht bei der Kulturhauptstadtbewerbung.“ Am KEP habe ein separates Team gearbeitet. Der Entwicklungsplan war allerdings eine wichtige Voraussetzung für die Bewerbung.

Leichte Kritik an der Jury hatte sich Beckedorf unmittelbar nach der Entscheidung dennoch nicht verkneifen können: „Wir wollen keine schlechten Verlierer sein, aber wir haben vorhin über Mut gesprochen“, sagte sie enttäuscht. „Die Jury war gegenüber unserem Ansatz nicht aufgeschlossen. Das ist so in Ordnung.“ Ob damit wirklich alles in Ordnung war, ist nun etwas fragwürdig geworden.

Von Andreas Krasselt