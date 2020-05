Friedhofsmord: Zwei festgenommene Verdächtige haben Tat gestanden

Hannover

Die Polizei hat offenbar zwei Tatverdächtige für den Mord an dem 28-jährigen Kadir A. gefasst. Ein 23-jähriger Mann und eine 25-jährige Frau hätten die Tat gestanden, bestätigte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge am Donnerstag.

Ein Großaufgebot der Polizei nahm die beiden Verdächtigen bereits am Mittwoch nur wenige Straßen vom Jakobi-Friedhof in Kirchrode entfernt fest. Dort war die Leiche Kadir A.s am Morgen des 15. April von Friedhofsgärtner gefunden worden. Der Körper war bereits halb verscharrt gewesen.

Über Motive und Hintergründe der Tat gibt es noch keine Informationen. Ob es sich bei den Tatverdächtigen über ein Paar handelt, ist ebenfalls noch unklar. Beide sollen noch am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Von Andreas Krasselt