Hannover: Zwei Überfälle von zwei Gruppen

Hannover

In der Nacht zu Samstag sind drei Männer in Hannover-Nordstadt von einer Gruppe angegriffen und verletzt worden. Eine andere Gruppe raubte in der Südstadt zwei Brüder aus.

Tatort Welfengarten

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizei gerieten in der Nordstadt drei Männer (18, 18 und 20) am Samstag gegen ein Uhr mit einer bislang unbekannten Personengruppe am Rande des Welfengartens an Universität in der Straße „Hans-Mayer-Weg„ aus unbekannten Gründen in Streit und wurden dabei durch Flaschenwürfe und Handgreiflichkeiten verletzt.

Bevor die ersten Einsatzkräfte eintrafen, flüchteten die Täter. Zwei Verletzte kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise bitte an 0511 / 1 09 31 17.

Tatort Hoppenstedtwiese

Bislang ebenfalls unbekannte Täter haben in der Nacht zwei Brüder (16, 20) auf der Hoppenstedtwiese in der Südstadt ausgeraubt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielten sich die Brüder am Freitag gegen 23.45 Uhr in der Grünanlage in der Südstadt auf. Eine Gruppe Heranwachsender sprach die Zwei an und forderte sie unter Vorhalt eines Messers auf, Ihre Wertgegenstände auszuhändigen – so erbeuteten die Täter Kopfhörer und einen Rucksack.

Laut Zeugenaussagen hatten die Täter ein südeuropäisches Erscheinungsbild, waren alle etwa 170 bis 180 Meter groß. Einer der Täter hatte schwarze lockige Haare. Ein Komplize hatte schwarze Haare, an den Seiten kurz geschoren und nach hinten gegelt. Beide waren von schlanker Statur und trugen eine dunkle Strickjacke.

Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Raubes. Hinweise bitte an Telefon 0511 / 1 09 32 17.

Von rahü