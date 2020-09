Hannover

Bei einem Wohnungsbrand in der Lange-Hop-Straße ( Kirchrode) sind am Freitagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 44-jähriger Bewohner musste von den Rettungskräften der Feuerwehr reanimiert werden, und kam ins Krankenhaus. Er war leblos in der Wohnung aufgefunden worden. Seine 70-jährige Mutter hatte sich laut Zeugenaussagen mit einem Sprung aus dem Fenster retten können und erlitt eine Rauchvergiftung.

Die Feuerwehr war von der Polizei alarmiert worden, die wegen eines Streits und einer damit verbundenen Ruhestörung in der betroffenen Wohnung gerufen worden war. Offenbar war der Brand in der Drei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss bei ihrem Eintreffen oder unmittelbar zuvor ausgebrochen.

Die Feuerwehr war etwa gegen 14.50 Uhr vor Ort. Nach einer halben Stunde war das Feuer bereits gelöscht. Ein Zimmer sei komplett ausgebrannt, so ein Feuerwehrsprecher. Die anderen beiden stark verraucht. Nach den Löscharbeiten waren die Einsatzkräfte noch mit der Entrauchung der Wohnung beschäftigt.

Weitere Einzelheiten in Kürze.

Von Andreas Krasselt