Hannover

Raubüberfall in der U-Bahnstation Marienstraße in der Südstadt: Am Samstagvormittag wurde ein 51-Jähriger auf der Verteilerebene der Station von bislang zwei unbekannten Männern ausgeraubt und durch die Täter verletzt. Im Anschluss flüchteten die Männer unerkannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Südstadt stieg ein 51-Jähriger gegen 9:50 Uhr die Treppe zur U-Bahnstation hinab. Er nahm den Treppenabgang vor einer Apotheke an der Marienstraße. Auf der Verteilerebene angekommen umzingelten ihn zwei unbekannte Männer von rechts und von links. Sie schlugen mehrfach auf ihn ein und entrissen ihm einen grauen Turnbeutel mit einem weißen Schriftzug. In dem Beutel befand sich ein hoher Bargeldbetrag. Im Anschluss flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Der 51-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einer der gesuchten Täter ist etwa 1,90 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Mutmaßlich trug er eine braune Lederjacke. Zur Beschreibung des Komplizen liegen keine Angaben vor. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, beziehungsweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Rufnummer 0511 109-3217 zu melden.

Von NP