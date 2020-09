Hannover: Zwei Kinder (4, 7) und eine Rentnerin (72) bei Feuer verletzt

Hannover

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hannover sind in der Nacht zu Dienstag zwei Kinder (4, 7) und eine Rentnerin (72) verletzt worden. Das Gebäude an der Nelkenstraße ( Nordstadt) war stark verqualmt. Gerümpel im Treppenhaus versperrte zunächst 15 Bewohner den Weg ins Freie. 35 Feuerwehrleute waren mit 14 Fahrzeugen im Einsatz.

Kurz vor 4 Uhr liefen die ersten Notrufe bei der Regionsleitstelle auf. Der Löschzug der nahen Feuer- und Rettungswache 1, die Ortsfeuerwehr Limmer und der Rettungsdienst wurden in den Einsatz geschickt.

Bewohner auf Dachterrasse

Als die ersten Feuerwehrleute an der Nelkenstraße eintrafen, machten sich mehrere Bewohner an Fenstern und auf einer Dachterrasse bemerkbar. Ihnen war der Rettungsweg durch das verqualmte Treppenhaus versperrt.

Mehrere Trupps löschten unter schwerem Atemschutz im Keller den Brand. Das Feuer war rund eine halbe Stunde, nachdem es gemeldet worden war, aus. Anschließend bliesen die Einsatzkräfte den Brandgeruch mit Druckbelüftungsgeräten aus dem Treppenhaus. 15 Bewohner, die bis dato in ihren Wohnungen bleiben mussten, konnten sich ins Freie retten.

Verdacht auf Rauchvergiftung

Alle Mieter wurden in einem Bus der Feuerwehr vom Rettungsdienst untersucht. Zwei vier und sieben Jahre alte Kinder sowie eine 72-jährige Seniorin mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser eingeliefert werden. In den zehn Wohnungen des Hauses gab es keine Schäden. Sie können nach Angaben der Feuerwehr weiterhin genutzt werden.

Die Polizei hat zur Klärung der Brandursache die Ermittlungen aufgenommen.

Von Britta Mahrholz